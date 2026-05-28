焦點股》良維：AI新品帶勁 帶量漲停

良維目前亞馬遜（AWS）仍為公司最大客戶，第二季仍處於新舊機種並行階段。（良維提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠良維（6290）董事長李淳正於週一（25日）股東常會表示，下半年產品線將全面轉向供應新AI伺服器，平均銷售單價（ASP）預計提升約15%，毛利率表現也將優於上半年。良維今日股價在買盤青睞之下跳空開高，截至上午9時48分暫報漲停價361元，成交量5337張，共計297張漲停價委買單尚未成交。

李淳正於股東常會當天指出，目前亞馬遜（AWS）仍為公司最大客戶，第二季仍處於新舊機種並行階段，下半年將全面更換新品。由於新平台產品規格提升，除帶動公司ASP成長外，毛利率也會同步改善，預期下半年AI相關產品出貨比重將進一步提高，對營收與獲利皆有正向幫助。

請繼續往下閱讀...

良維的AI線材已打入亞馬遜、戴爾（Dell），以及輝達（NVIDIA）的Vera Rubin供應鏈，李淳正說，今年出貨仍以AWS為主，明年Vera Rubin相關出貨則將進一步放大，大電力線一年可望出50至60萬條，而現階段也有接觸其他雲端服務供應商（CSP），來年有望新增更多客戶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法