越老賣房恐吃大虧！背後真相曝光

許多人希望老後能繼續住在熟悉的家中，但這個看似安心的選擇，可能在未來出售房產時帶來意想不到的經濟損失。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人希望老後能繼續住在熟悉的家中，但最新研究指出，這個看似安心的選擇，可能在未來出售房產時帶來意想不到的經濟損失。

《GOBankingRates》報導，美國波士頓學院退休研究中心（Center for Retirement Research at Boston College）1份報告發現，賣屋者的年齡與房屋成交價格之間存在明顯的負相關關係。也就是說，年齡越高，最終出售房屋時取得的價格反而越低。

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研究指出，在其他條件相近的情況下，80歲賣家的房屋成交價格，平均比45歲賣家低約5%。若以美國一般房價約40萬美元（約新台幣1256萬元）計算，差額約達2萬美元（約新台幣62萬元）。

報告指出，「在地老化」（aging in place）的隱性成本主要來自兩個因素。首先，年長屋主出售的房屋，往往維護程度較低，長期延遲修繕會逐步侵蝕房屋價值。

理財專家歐曼（Suze Orman）在近期部落格中指出，即使沒有搬遷打算，持續維持房屋狀態仍然必要。「日常維護是必須的，即使你不打算搬家。」

歐曼表示：「現在就照顧好房子，就是避免未來更高成本的方式，過時的浴室與廚房，也正是隱性成本的一部分。」

歐曼也提醒，修繕與翻新應量力而為，不應超出自身財務能力。「是否進行改裝，不只取決於需求，例如安全性的浴室改造確實是必要的，同時也必須考量財務狀況。」並表示，更新廚房可能提高未來售價，但前提是必須在經濟上合理。

另一個影響房價的因素則在於銷售方式。研究發現，年長屋主較常選擇非公開市場（off-MLS）或直接出售給投資人，為求快速成交或因健康與生活壓力而簡化流程。

但歐曼指出，這往往不是最有利的選擇，因為會減少競爭買家，壓低成交價格，「出售時應該讓更多潛在買家看到房子。」

因此，歐曼建議在出售房屋時，可尋求家人協助，例如成年子女或孫輩，協助房屋行銷與曝光，以確保能接觸更廣泛的買家市場。透過這些做法，屋主既能延續在熟悉環境中的生活，也能在未來出售時降低潛在的價格損失。

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