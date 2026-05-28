台塑董座郭文筆：持續深化半導體產業鏈布局 今年虧轉盈

台塑董座郭文筆於股東會致詞時指出，持續深化半導體產業鏈布局、期待今年虧轉盈。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑（1301）今日舉行股東會，董事長郭文筆表示，去年業績表現不好，已持續進行各項降低成本改善、積極推動轉型，電子級氫氟酸在國內半導體產業市占率超過55%，台塑在半導體產業鏈持續深化布局，相信今年業績能夠轉虧為盈。

他表示，第二季因美伊戰爭持續，原油價格居高不下，石化產品價格維持高檔，因有前期低成本的庫存，產品利差有明顯改善，同時認列台塑石化（6505）及台塑美國等公司權益法投資收益的增加，預期第二季獲利將比首季大幅成長；展望下半年，若美伊談判達成協議，因美伊戰爭造成中東能源設施及石化廠遭受攻擊嚴重受損，短期內要修復仍有困難，供應減少有助緩解亞洲石化產能過剩的壓力，加上第三季為石化產品傳統需求旺季，且印度及越南推動基礎建設有利產品銷售，下半年的營運展望不看淡。

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至於轉型方面，郭文筆指出，台塑已開發包含電子級氫氣、氨水、鹽酸及硫酸等半導體化學品，開發原子層沉積釕金屬前驅物及光阻稀釋劑等關鍵材料，以及1-己烯、聚烯烴彈性體與聚芳醚酮等合計27項產品，預計投資292億元，每年可增加產值300億元。

他也進一步解釋，台塑在半導體產業鏈積極布局，包括台勝科（3532）麥寮新建12吋矽晶圓廠，已於去年第四季開始投產，可提高先進製程用銷售量，挹注轉投資收益；台塑大金的電子級氫氟酸，目前在國內半導體產業市占率超過55%，因應半導體產業需求持續成長，目前正進行大發廠第二期擴建，及仁武廠電子級氫氟酸與氟化銨去瓶頸工程；台塑德山電子級異丙醇廣泛使用在半導體製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收及二期擴建工程。

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