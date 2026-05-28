荷姆茲海峽要重開了？國際油價大跳水 創逾1個月低點

國際油價週三（27日）下跌5%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於投資人等待有關美國與伊朗達成協議、結束雙方衝突並重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）之框架內容的最新消息，國際油價週三（27日）下跌5%，跌至逾一個月來最低水準。

布蘭特原油期貨收跌5.29美元，跌幅5.31%，報每桶94.29美元。

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美國紐約西德州中級原油期貨下跌5.21美元，跌幅5.55%，報每桶88.68美元。

兩大基準油價在盤中稍早均觸及一個月來最低點，並收在4月17日以來最低水準。這波跌勢幾乎完全抹去布蘭特原油週二的漲幅。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國與伊朗朝向達成協議的談判已取得一些進展。然而，美國總統川普（Donald Trump）表示，美伊雙方在和平談判中仍有問題需要解決；伊朗《法斯通訊社》（Fars News）也指出，仍存在尚未解決的問題。

華府同時否認伊朗國營電視台有關雙方已達成框架協議的報導。該報導稱，雙方將在一個月內恢復經由荷姆茲海峽的航運，並解除美國對伊朗船隻的海軍封鎖；伊朗國營電視台還表示，美國將從伊朗周邊地區撤出軍事部隊，並解除海上封鎖；此外荷姆茲海峽的船舶通行管理，將由伊朗與阿曼合作負責。

BOK Financial交易部資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「伊朗軍方一名領導人表示，重返戰爭的可能性很低，這讓許多交易員相信和平協議正逐漸接近。市場先前納入油價中的全球供應極度緊張情境，似乎正開始緩解。」

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