黃金連日下殺創1低點紀錄 「這貴金屬」也好慘

週三（27日）黃金、白銀等貴金屬下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（27日）黃金價格跌到兩個月低點、白銀下跌逾3%，伊朗戰爭沒有明確結束，令市場預期貨幣政策將緊縮以抑制不斷上升的通膨，讓黃金這種不孳息的資產備受打擊。

黃金現貨下跌1.3%，報每盎司4447.71美元，盤中觸及3月27日以來最低。

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6月交割的黃金期貨下跌1.2%，報每盎司4448.40美元。

《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表說：「中東局勢仍是最大的影響因素。市場曾經抱持一定程度的樂觀情緒，但隨著局勢持續拖延，這種樂觀情緒正在消退。」他補充指出，衝突持續正在加劇通膨擔憂。

自美國和以色列對伊朗發動襲擊以來，金價一直飽受壓力。荷姆茲海峽實質上遭到封鎖，導致布蘭特原油價格飆升，這讓通膨疑慮惡化，並推動升息預期。

伊朗國家電視台週三報導，德黑蘭將在與美國達成的框架協議內，於1個月內讓荷姆茲海峽的航運恢復至戰前水準，該協議還包括美軍從伊朗周邊地區撤軍。受此消息影響，金價跌幅收斂。

不過，市場仍認為能源驅動的通膨將促使聯準會（Fed）在今年年底前將升息1（25個基點）。儘管黃金是規避通膨升溫的工具，但在高利率環境下，這種不孳息資產往往表現疲軟。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，雖然預測 Fed 何時調整利率還「為時過早」，但Fed必須專注於抑制似乎正在累積的通膨風險。

投資者正在等待週四公布的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數，以從中尋找貨幣政策路徑線索，這是Fed偏好的通膨指標。

其他貴金屬交易：

現貨白銀下跌3.2%，報每盎司74.46美元。

現貨鉑金下跌2.1%，報每盎司1916.90美元。

現貨鈀金上漲0.1%，報每盎司1386.47美元。

美國銀行說：「儘管未來數月金價上漲可能再次推動銀價升至每盎司100美元以上，但鑒於基本面需求趨緩，我們認為白銀難以持續跑贏黃金。」

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