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鷹派訊號再現？Fed理事庫克：若通膨未降溫 準備支持升息

2026/05/28 09:20

聯準會理事（Fed）庫克（Lisa Cook）。（彭博）聯準會理事（Fed）庫克（Lisa Cook）。（彭博）
〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）週三表示，儘管她目前傾向Fed維持利率不變，但若通膨未如預期降溫，她已準備在必要時支持進一步升息。

庫克指出，關稅、伊朗戰事推升油價，以及人工智慧（AI）投資熱潮帶動晶片、軟體需求與薪資上漲，正持續對物價形成壓力。她坦言，通膨「正朝錯誤方向發展」，且在高通膨持續多年後，企業定價與薪資調整行為恐逐漸受到影響。

庫克表示，基於風險管理考量，她目前認為Fed應維持利率穩定；但若未來幾個月未見明顯通膨降溫跡象，她將準備支持升息。

庫克上月與多數 Fed 官員一致同意，將政策利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。不過，她對升息持開放態度，可能對市場預期新任 Fed 主席華許（Kevin Warsh）未來傾向降息的看法形成挑戰。近期也有多位 Fed 官員釋出可能需要升息的訊號。

對於 AI 發展，庫克整體仍持樂觀看法，認為有助提升經濟成長與生產力，但她也警告，AI 可能在創造新工作機會之前，先導致部分職位流失。

此外，庫克認為，目前勞動市場在無需降息的情況下仍可維持穩定；但若就業情勢惡化，Fed 也準備採取降息措施。

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