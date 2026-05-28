市值暴增5.7兆美元！晶片類股漲勢兇猛 費半寫史上最強開局

費半指數今年前100個交易日大漲82％，成分股市值暴增5.7兆美元。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期晶片類股的瘋狂漲勢，幫助費城半導體指數週三（27日）寫下有史以來最強的年度開局表現。今年前100個交易日大漲82％，成分股市值暴增5.7兆美元（約新台幣179.20兆元）。

《華爾街日報》報導，就算以AI發展的水準來看，這些成就也相當驚人。今年，晟碟（SanDisk）股價漲了570％，英特爾漲超過200％。三星、美光和SK海力士接連在本月躋身兆美元俱樂部行列，而超微（AMD）的市值現在已經超過美國大型銀行摩根大通。

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投資人對AI基礎技術的熱情幫助股市擺脫了伊朗戰爭帶來的低迷，但同時也引發人們的擔憂，認為如此劇烈的漲勢總有一天會結束。SK海力士週三在首爾上漲了9.3％，美光上漲3.6％，這些都有助於推動標普500指數和那斯達克指數創下新紀錄。

2026年至今，費半指數已經上漲82％，這是前100個交易日的最佳表現。先前的紀錄出現在1995年，那時還是網路泡沫爆發之前的時期。根據道瓊市場數據的統計，該指數中的公司市值增加了約5.7兆美元（約新台幣179.20兆元）。

這波漲勢的背後，是全球範圍內的記憶晶片短缺問題，這種短缺情況讓全球各地的晶片製造商獲得了可觀的利潤。幾乎所有類型的晶片需求都在上升，從英特爾、安謀（Arm）和超微等公司的基礎CPU（中央處理器），到輝達所生產的AI加速器和GPU（圖型處理器），再到用於儲存AI模型運行所需的記憶體晶片，各類晶片的需求都在增加。

數據提供商Ornn資料顯示，輝達的B200每小時租用成本在過去3個月裡幾乎翻了一倍，從2月9日的2.66美元，上漲到今天的5.27美元。Ornn也提到，DDR的每日現貨價格，自11月以來已經翻倍，達到22.50美元。

AI代理的迅速崛起也重振了CPU市場，英特爾的股價在4月漲了20％，此前這家公司公佈，資料中心部門的單季銷售飆升至51億美元（約新台幣1603.44億元），超出華爾街預期。同時銷售CPU和GPU的輝達，在市場需求旺盛的背景下，上週公佈的營收和利潤都創新紀錄。

目前，費半指數遠高於50日移動平均線，這段時期包括自4月開始的晶片股爆漲行情，當時強勁的獲利，加上美國與伊朗推動停火後，投資人的樂觀情緒推動了這波漲勢，指數甚至高於200日移動平均線。分析師通常將價格高於或低於這些平均值的趨勢視為市場未來走向的訊號。

產業研究機構PitchBook數據顯示，2025年第4季與AI設施相關的私募市場交易總額達到800億美元（約新台幣2.51兆元），創多年新高，但數據顯示，今年至今交易規模有所降溫。

HB Wealth首席市場策略師亞當斯（Gina Martin Adams）指出，未來幾個月將考驗投資人對公共市場和私人市場的投資熱情，像Google、亞馬遜這樣的巨頭若是減少支出、出現了需要較少運算能力的AI模型，或是政策上的負面變化，都可能對市場表現產生負面影響。

對於一些人來說，儘管半導體股票的價格已經上漲，但他們仍具有很高的投資價值，這是因為隨著這些企業利潤的成長，本益比已經從高點回落。指數中的公司，本益比約為26倍，10年平均本益比則為21倍，遠低於網路泡沫時期最高水位。

與網路泡沫時期不同，支撐晶片公司股價的正是穩定的利潤，在網路泡沫時期，許多表現最佳的公司在實際上幾乎沒有或是完全沒有營利。

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