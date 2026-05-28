佳世達集團佈局AI基礎設施，攜手AMD打造機櫃級AI資料中心方案（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕AI 應用浪潮席捲全球，如何在巨量運算環境下兼顧「散熱、算力與能效」，已成為新世代資料中心布局的決勝關鍵。佳世達集團宣布正式跨入AI Infrastructure（AI 基礎設施）賽道，將於 COMPUTEX 2026 台北國際電腦展首度發表「機櫃級 AI 資料中心解決方案（Rack-Scale Solution）」，展現集團在 AI 運算、網通、散熱與資安領域的整合實力。

佳世達此次全面整合旗下其陽科技（AEWIN Technologies）、明泰科技及其曜科技（Arivor Technologies）技術資源，並攜手國際晶片大廠 AMD，導入新一代 AMD EPYC™ Venice 平台，打造從單機到機架級的高密度 AI 算力基礎架構。

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佳世達此次全面整合旗下其陽科技、明泰科技及其曜科技，首度重磅推出「機櫃級AI資料中心解決方案（Rack-Scale Solution）」，並攜手國際晶片巨擘AMD，導入AMD EPYC™ Venice平台，展現從單機到機架級的超高運算密度與垂直整合實力。

佳世達表示，隨著生成式 AI、模型訓練、推論與大型資料處理需求快速攀升，企業對高效能運算（HPC）、高速網路與高效率散熱架構需求同步大增，因此集團積極布局 AI 資料中心市場，搶攻新一波 AI 基礎建設商機。

佳世達集團此次展出三大亮點包括：

1首次發表 Rack-Scale Solution： 整合運算、網路與儲存資源，提供一站式「整櫃交付」AI解決方案。

2. 集團整合技術交鋒： 現場直擊其曜科技 2P DLC 新雙相直接液冷技術與明泰科技 1.6T 高速交換器。

3. 頂級技術強強聯手： 佳世達集團攜手 AMD EPYC™ Venice 系列，打造最頂級的 AI算力基礎設施。

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