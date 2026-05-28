勞動基金徵求5國內代操 時隔5年勞保基金首入列

勞動基金運用局27日公告，針對新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金，今年首度公開徵求5家代操業者（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局27日公告，針對新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金，今年首度公開徵求5家受託機構，辦理國內「相對報酬類型」委外投資，每家受託總額110億元、委任期間5年。這是勞保基金時隔5年，再度徵求增加代操機構，且要求每家業者自建倉完成起，年投資報酬率需較指定指標年報酬率至少多100個基本點。

根據公告，本次委託總額度上限為550億元，包含新制勞工退休基金最高450億元、勞工保險基金50億元，及國民年金保險基金50億元。勞動基金運用局預定選任5家業者，每家業者受託額度為新制勞工退休基金90億元、勞工保險基金10億元及國民年金保險基金10億元，合計110億元。招標案預計115年6月24日下午5時前截止收件。

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勞動基金運用局表示，基於長期穩健收益等原則，配合基金規模成長辦理的招標，投資報酬率也有基本要求，此次指定的報酬指標為「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」，自建倉期間屆滿第1日起算，淨年投資報酬率須達該指標同期間年投資報酬率「加100個基本點」。風險忍受度為累計追蹤誤差值（tracking error）在年化百分之5以下。

根據招標公告，此一招標案的委任期間為5年，申請業者需以115年4月30日為基準，往前推算成立3年以上、管理資產總規模不得少於新臺幣100億元，所管理的單一國內基金或信託帳戶規模，至少應有1檔最近3年月底餘額平均在5億元以上，其操作績效應符合指定條件。且5年內未遭金管會警告以上處分、團隊經理人5年內未被金管會命令停止或解除職務處分。該業者也未曾因績效不佳，遭運用局提前終止國內投資相對報酬類型委託契約。

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