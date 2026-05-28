錢太多也很煩惱 ？7旬夫妻因「1錯誤」哀嘆晚年最大遺憾

一輩子拼命存錢，70歲夫妻後悔再多的存款也換不回生活品質。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多人來說，退休金是重要的安全保障，許多人會擔心退休金是否足夠，醫療和長期照護費用能否得到保障，「退休破產」幾乎成了不少人最害怕的事。日媒指出，許多人想要保護自己的儲蓄，讓退休生活過的無虞，因此異常節省，導致晚年最大遺憾就是再多的存款也換不回生活品質。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，76歲的正敏（化名）與74歲的妻子千惠子，每月合計可領約24萬日圓退休金，金融資產更高達4000萬日圓，房貸也早已繳清。單從數字來看，夫妻倆其實已屬相當穩定的退休階層，但多年來2人始終過著近乎「過度節儉」的生活。

請繼續往下閱讀...

最近，這對夫妻開始逐漸意識到，人生大半時間幾乎都處於一種「有錢，卻不敢花」的狀態。據悉，長期以來，「不要讓存款變少」幾乎成了正敏的口頭禪，即使坐擁千萬日圓資產，他依然對花錢充滿不安，甚至到了「怎麼樣都花不下去」的程度。

這對夫妻以前幾乎不外食、不旅遊，冷氣能不開就不開，冬天靠多穿幾件衣服禦寒。即使妻子偶爾提議去住一晚溫泉旅館，正敏也總會回答：「現在還不用吧，誰知道以後會發生什麼事」。

但那個「以後可能發生的事」，其實一直都很模糊，可能是生病、長照、房屋修繕，也可能是未來物價愈來愈貴。正因為這些焦慮始終存在，正敏夫妻總是不斷把「想做的事」往後延，對「不能亂花錢」的執念也越來越深。

正敏坦言：「只要存摺數字變少，我就會焦慮，總覺得錢沒減少，才代表晚年真的安全」。

根據日本總務省2025年《家計調查》，65歲以上無業高齡夫妻家庭，每月平均可支配所得約22萬1544日圓，但平均支出卻高達26萬3979日圓，等於多數高齡家庭其實都在靠存款生活。

直到70多歲後，正敏這種想法才開始慢慢動搖，而改變的契機，竟是妻子的膝蓋疼痛惡化。正敏表示，太太年輕時常說，退休後一定要去旅行，但真正要開始規劃時，卻已經沒辦法長時間走路，他們心想 :「如果早點去就好了。」

因此，他突然發現，錢確實還在，但能一起健康出門的時間，卻正在快速消失。現今，真正後悔的並不是節省這件事，而是「把所有事情都變成忍耐」。

以前孩子與孫子邀請一起旅行時，他們常因為覺得花錢而拒絕；朋友聚餐，也常看到餐費就開始猶豫。千惠子說，原本是怕未來給家人添麻煩才拼命存錢，但現在回頭看，好像連和家人相處的時間都一起省掉了。

如今，夫妻倆開始慢慢改變用錢方式，例如每月固定外食一次、偶爾去近郊泡溫泉，孫子生日不再只是包紅包，而是親自一起吃飯慶祝。雖然不是什麼奢侈生活，但他們覺得，日子終於重新有了顏色。

正敏坦言，現在花錢還是會怕，但終於明白，原來人生不只會後悔花太多錢，也可能後悔自己根本沒花。日媒指出，退休金與存款，本來就是為了降低未來不安而存在；但它同時也代表，人們該如何使用「現在還擁有的時間」。

如今，正敏夫妻最常說的一句話是：「留這麼多錢，到底是為了什麼」?

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法