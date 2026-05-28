AI時代讀什麼才有用？黃仁勳一句話打破家長教育焦慮：都不重要

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，在人工智慧時代，父母不應過度執著於孩子學什麼科系。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，在人工智慧（AI）時代，父母不應過度執著於孩子學什麼科系。黃仁勳在接受新加坡《亞洲新聞台》（Channel NewsAsia、CNA）訪問時稱，父母過度糾結孩子要選什麼科系這件事，其實不那麼重要。因為那些過去一直被認為重要的核心能力，在未來依然會重要。他更指出，與其追逐所謂「AI免疫」的科系，學生更應專注於運用AI來深化學習、提升自身技藝。

黃仁勳舉例，新聞傳播、敘事能力、藝術與設計等領域，即便在AI日益強大的情況下，仍將持續具有價值。他強調，最優秀的受訪者不僅準備充分，更能保持當下的專注，仔細傾聽，並在現場即時做出靈活回應。

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黃仁勳強調：「在未來，為觀眾講述故事的能力，將和今天一樣重要。」

黃仁勳也提到日本文化中的美學概念「侘寂」（侘び・寂び、wabi-sabi），即不完美之美，暗示在 AI 高度普及的世界中，人類獨特的特質可能會變得更加珍貴。

黃仁勳說：「無論你選擇什麼作為你的熱情所在，你唯一需要做的一件事，就是問自己：AI 如何幫助我提升學習、技藝與人生目標？」

黃仁勳認為，儘管AI將自動化許多工作中的部分任務，但也會推動人類轉向更高層次、需要判斷與創造力的工作。他對《CNA》表示：「一份工作就像是一個任務籃子，其中許多任務將被自動化。而我的感覺是，隨著自動化發生，我們將能專注於工作中更困難的部分。」

黃仁勳同時也反駁外界對AI可能使人變得更笨或更懶惰的擔憂。他將AI與個人電腦、網際網路與智慧型手機的興起進行比較，認為過去的每一波科技浪潮反而提升了人類的企圖心，而非削弱它。

黃仁勳說：「我們是變得更忙，還是更不忙？我認為答案是：我們變得更忙了。」

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