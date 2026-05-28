別只說謝謝！美女面試後做了「這件事」 幾天後年薪520萬科技業工作到手

在面試結束後寄出一封感謝信，是廣為人知的職場建議。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在面試結束後寄出一封感謝信，是廣為人知的職場建議，而現年33歲、如今住在舊金山的美國女子Jean Kang，她2021年在設計軟體公司 Figma的面試結束後，就發了封感謝信，但她更進一步在感謝信中還附上了一份PDF檔案，內容是她所稱的「90 天入職計畫」，規劃如果她獲得這個職位，將在前 30 天、60 天與 90 天達成的目標，而她相信，此舉幫助她拿到年薪16.5 萬美元（約522.7萬元新台幣）的工作機會。

《CNBC》報導，Jean Kang在2021年去面試Figma資深專案經理的職務，她面試完後和大多數求職者一樣發了感謝信，但她還加碼附上了「90 天入職計畫」，展示出她若獲得這份工作機會後擬定的達成目標。

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Jean Kang說：「沒有人期待我，也沒有人要求我把它做出來。」她認為，這是一種主動展示的方式，讓對方知道如果雇用她，「你們會得到這樣的成果。」她表示，這份PDF檔案同時也展現她具備「最低指導即可完成工作」的能力，公司的人不需要手把手帶她。」

Jean Kang 表示，她透過5個問題來打造出PDF檔案的大綱，包含：

1.公司為什麼要招這個職位？

2.公司在尋找什麼？

3.我在這個職位中的影響會是什麼樣子？

4.我如何向公司證明我是最佳人選？

5.在這個職位中，我現在可以立刻展示我會做什麼？

而Jean Kang 相信，此舉也幫助她拿到 16.5 萬美元的工作邀約。

Jean Kang說，她從這些問題反向推導，擬定出像是「建立關鍵關係」這樣的目標（ 30 天）、「了解關鍵業務優先事項」（60 天），以及「對齊專案計畫」（90 天）。她也列出更具體的執行步驟，包括與產品支援、銷售、人力資源管理與領導層的同事會面；了解該會計年度的業務目標與優先事項；以及熟悉企業支援模式。

作為額外加分，Jean Kang還使用了 Figma 的設計工具，在文件中加入貼紙等個人化元素，以展現她「付出每一分額外努力」，並讓招聘團隊感受到她的個性。結果這確實奏效了。

雖然Jean Kang無法 100% 確定這份入職計畫，是否就是讓她獲得錄取的關鍵因素，但她表示自己有直覺，認為入職計畫確實影響了招聘決策。在她寄出感謝信幾天後，公司說團隊給予她「非常高的評價」，並希望提供職位給她。

職涯專家表示，在面試後寄出感謝信始終是個好主意。ZipRecruiter 執行長 Ian Siegel在2023年接受《CNBC》訪問時表示，此舉可能是「讓你在另一位候選人中取得優勢的關鍵因素」。Ian Siegel更建議，求職者不只是寫基本感謝信，而是可以提出專案構想，或說明該如何填補公司技能缺口。

同樣地，前 Google 高階主管 Jenny Wood 表示，求職者在感謝信中加入3到4句話，說明將如何推動公司前進或解決問題，是很有價值的做法，這樣做「顯示你不只是做基本功，而是願意超越期待」，也顯示你「非常在乎這間公司的業務、內容與目標」。

Jean Kang在2024年從Figma離職，全職投入職涯教練工作，提供協助他人取得高薪專案管理職位的服務。她給求職者的建議，是要站在招聘主管的角度思考，如何讓決策更容易、以及如何讓自己在候選人中脫穎而出，這點在競爭激烈的就業市場中特別重要，

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