無人機時代來了！前CIA局長直接點名「這產業」將迎爆炸性成長

美國中央情報局（CIA）前局長、前美國陸軍退役四星上將裴卓斯（David Petraeus）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）前局長、前美國陸軍退役四星上將裴卓斯（David Petraeus）表示，未來10年，無人系統將帶來最大的危險與結構性成長機會，並指出伊朗與烏克蘭的衝突，正是戰爭型態迅速演變的證據。他並指出，無人系統的崛起，也代表著龐大的投資機會，而國防產業價值鏈中，「各種類型的無人系統」最可能出現最大的結構性成長時。

《CNBC》報導，裴卓斯在瑞銀亞洲投資論壇（UBS Asian Investment Conference）發表談話時表示，無人機在衝突地區的使用日益增加，顯示無人武器帶來的威脅正在擴大，同時也凸顯出提升防禦能力的迫切性。

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中東地區無人機作戰的擴散，將促使該地區投資防禦與攻擊能力。伊朗廉價的「見證者」（Shahed）無人機，已成為區域衝突與代理人攻擊中的常見武器，而美國與其盟友則經常依賴更昂貴的防空飛彈來進行攔截。

報導引述公開估算資料，顯示一架見證者無人機的成本約為2萬至5萬美元（約63萬至158萬元新台幣），遠低於動輒數百萬美元的彈道飛彈或巡弋飛彈。

裴卓斯補充表示：「針對我們目前看到來自伊朗的攻擊，未來將出現龐大的防禦支出，而這其實只不過是未來戰爭的一個預演。」他認為，未來戰爭將愈來愈轉向無人系統，他還指出，大約一年左右後，戰爭型態將從無人系統進一步演變成自主系統彼此交戰。

自主無人機可以形成蜂群（swarm），透過數量優勢壓垮防禦，同時彼此通訊、適應戰場環境變化，而不是由人類操作者進行遠端駕駛，裴卓斯描述：「現在你面對的是無人機蜂群，而我們其實根本沒有對抗蜂群的防禦能力。」

裴卓斯根據自己前往烏克蘭的訪問經驗表示，基輔武裝部隊在自行生產無人機以及擊敗俄羅斯無人機方面「極為出色」，其手段包括使用攔截無人機，以及透過電子戰干擾控制網路。烏克蘭也曾使用配備機槍、並連接目標鎖定電腦的皮卡車，來協助攔截來襲無人機。不過裴卓斯警告，目前的反制措施，例如單一無人機攔截器，面對協同行動的無人機蜂群時，可能仍顯不足。

裴卓斯表示，無人系統的崛起，也代表著龐大的投資機會，當被問到國防產業價值鏈中，哪一部分最可能出現最大的結構性成長時，裴卓斯表示，答案是「各種類型的無人系統」。

裴卓斯進一步表示，真正更重大、甚至更具顛覆性的時刻，將出現在各國軍隊不再只是部署單一自主武器，而是開始部署他所稱的「自主系統之自主系統（autonomous systems of autonomous systems）」之時。

在那種情境下，裴卓斯表示，自主感測器將蒐集戰場數據，並回傳給自主指揮與控制系統，再由後者幾乎不需、甚至完全不需人類介入地，指揮自主武器系統。

裴卓斯補充指出，戰場朝向自主化發展，部分原因在於維持指揮與控制鏈路的難度愈來愈高。如果無人機或其他武器系統無法依賴與人類操作者之間的持續通訊，它們就必須具備自主導航、辨識目標與彼此協調的能力。裴卓斯認為：「自主化將會是未來最令人震撼的發展。」

包括SpaceX旗下「星鏈」（Starlink）等太空通訊系統，將協助連結無人平台。裴卓斯指出，伊朗的見證者無人機並不依賴衛星通訊，並形容與其說其是遠端操控無人機，不如說更接近「低階小型巡弋飛彈」。

裴卓斯表示：「這一切很快都將出現在我們附近的戰場上。其投資意涵絕對是龐大無比。」

裴卓斯指出，無人機在衝突地區的使用日益增加，顯示無人武器帶來的威脅正在擴大。（彭博）

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