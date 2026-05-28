79歲嬤炫燿在家藏200萬現鈔！他意外打開「聚寶盆」被嚇呆了

79歲嬤炫燿在家藏200萬現鈔！兒子意外打開「聚寶盆」，發現真鈔全變成「普通棕色廢紙」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「我不信任銀行，把錢放在家裡最安全！」這是79歲獨居嬤阿琪（化名）最炫燿的1句話，如今卻成了親手引狼入室的詛咒。阿琪省吃儉用，好不容易存下1000萬日圓（約新台幣200多萬元）的現金，她將這筆錢視為「絕對生命線」死守在抽屜深處，直到兒子無意間回家探望時，意外揭穿「聚寶盆」裡千萬日圓早已憑空消失，取而代之的是一堆「普通棕色廢紙」，當場被嚇呆了，在報警處理後，才得知母親被詐騙集團騙了。

日媒報導，這起悲劇直到兒子田茂（化名）回家探望時才曝光，田茂一進門就發現不對勁，平時愛乾淨的母親，客廳竟散落著吃剩的麵包與雜物。當他往日式紙門後一瞧，徹底嚇傻了，母親正披頭散髮、眼神驚恐地將一堆東西塞進大旅行包。

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「別看！這是我的寶貝錢！不趕緊藏起來，政府會來沒收的！」阿琪緊緊護著包包歇斯底里地大喊。

田茂直覺有異，一把奪過包包將裡面東西倒了出來，剎那間，現場空氣凝結。倒出來的根本不是那一捆捆令人安心的萬元大鈔，而是一大堆粗糙裁切成鈔票大小的「普通棕色廢紙」，以及幾張印著「資產保全存款證明」的簡陋紙片。真正的1000萬日圓，早已憑空消失。

在警方介入調查後，殘酷的真相終於大白。這是一場教科書級別的「新鈔變形詐騙」。半年前，阿琪接到自稱「國家資產保護協會」的電話，對方恐嚇她：「舊鈔放在家裡會被課徵巨額財產稅，甚至會變廢紙沒收！」隨後詐騙團夥親自登門拜訪，用溫柔體貼的話術攻破孤獨老人的心防，甚至套出她藏有千萬現金的祕密。

對方宣稱有「特殊管道」能幫她免費更換成「免稅新鈔」，並拿出一疊棕色假鈔和1張偽造證明塞給阿琪，叮囑她「千萬不能給別人看」。認知功能已逐漸衰退的阿琪信以為真，雙手奉上真鈔，之後日子裡，她每天都提心吊膽地把這袋「廢紙」換地方藏，直到兒子發現。

「對不起，錢都沒了……」警局做完筆錄後，原本自信堅強的母親，如今像個做錯事的孩子不斷道歉。這筆錢本該是她未來的醫療費、看護費，以及強烈自尊下「不給子女添麻煩」的最後底牌，卻在瞬間化為烏有。

社會專家指出，這起悲劇的根源在於「家中存放現金」的體制風險，一旦資金進入長輩自以為安全的「黑箱」抽屜，就成了詐騙集團眼中完美的肥肉。做子女除了口頭提醒，更該主動關心父母的「孤獨感」，並協助將長輩資產移轉至安全的金融機構管理。別讓長輩自以為的安全保障，最後成了晚年身無分文的殘酷現實。

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