豪擁3座神山！ 謝金河憶「名作家」5年前斷言：台灣成全球風雲國家

財信傳媒集團董事長謝金河稱，各界對尹衍樑的追思不斷，也讓他想起2023年離世的范疇（見圖），5年前曾預測台灣將成為風雲國家。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕本月26日，潤泰集團總裁、唐獎創辦人暨南山人壽董事尹衍樑於台北榮民總醫院安詳辭世，享年76歲。財信傳媒集團董事長謝金河表示，各界對尹衍樑的追思不斷，也讓他想起2023年11月6日離世的作家范疇，5年前曾預測台灣將成為風雲國家，「今天正一步步兌現！真是先知！」

謝金河27日在臉書發布貼文稱，2020年底疫情剛爆發，范疇鐵口直斷預測，2021年中國在習近平引導下，走上荒謬的回頭路；台灣在習近平幫助下，成為全球風雲國家。「范疇5年前說這話，今天來檢視可以說是先知！」

請繼續往下閱讀...

謝金河說，近日台股繼續放鞭炮，市值達4.95兆美元，已經超車印度成為全球第5大股市，今年台灣的經濟成長率說不定會出現2位數的增長，出口在資通訊產業助攻下，很有機會成為全球前10大出口國。「一個小小台灣的經濟表現，全世界都看到！」

他指出，聯發科、台達電股價27日繼續大漲，聯發科市值達7.442兆台幣，約2366億美元，已經快追上高通，如果與中國企業相比，聯發科追過工業富聯、中國移動，可以排在第12大。

謝金河表示，許多人喜歡強調台灣「只有一個人的武林，只有一座神山」，但慢慢地就會出現「群山」。接下來聯發科跳脫昔日手機晶片廠，搖身變成Ai ASIC供應鏈成員，甚至進一步挑戰AVGO，威力正逐漸呈現。

與此同時，台達電已經是世界級的HVDC大廠，台達電最早超車鴻海，如今市值6.5458兆台幣，鴻海已經看不到台達電的車尾燈。台達電也晉身2000億美元級國際大企業。且值得一提的是，台達電旗下子公司泰達電在泰國的地位，正如同台積電在台灣。

謝金河提及，泰達電股價27日漲到354泰銖，市值高達4.416兆泰銖，與母公司加起來，市值已超過10兆台幣，而且泰達電帶動在泰國的台灣企業，最近泰金寶股價大漲，今年的漲幅接近100%，「台灣的金寶」泰金寶TDR也跟著大漲。「怪不得許勝雄董事長最近心情特別好！」

謝金河說，除了台積電，聯發科、台達電是2座世界級的大山，「這是群山效應」。近日聯電大漲，市值來到1.8兆元；陳泰銘董事長領軍的國巨飆升，市值達1.45兆，助他登上首富寶座。「這也是台灣的傳奇！」

文末謝金河強調，「范疇5年前預見台灣成為風雲國家，今天正一步步兌現！真是先知！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法