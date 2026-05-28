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美股收盤》三大指數創新高！台積電ADR漲2.52％ 聯電ADR飆5.41％

2026/05/28 06:48

美股27日大多收漲，僅費半下跌。（法新社）美股27日大多收漲，僅費半下跌。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人在人工智慧（AI）驅動的漲勢中暫停腳步，並謹慎觀望中東和平談判進展，近期狂飆的記憶體族群漲勢開始拉回，美股27日大多收漲，僅費半下跌。

綜合媒體報導，在醫療與消費類股走強推動下，道瓊指數27日收盤創新高，標普與那指也都微升，三大指數都再創歷史新高，美股27日收盤僅費半下跌。

焦點個股方面，輝達下跌逾1％、Intel下跌1.42％、高通大跌6.20%、AMD下跌1.66%、美光則是續漲3.63%。台股ADR部分表現仍佳，台積電ADR上漲2.52%，收在422.73美元；聯電ADR延續漲勢，27日收盤大漲5.41％，收在22.22美元；日月光ADR微漲0.31%，收在39.07美元。

道瓊工業指數上揚182.60點或0.36%，收50644.28點。

標普500指數微漲1.24點或0.02%，收7520.36點。

那斯達克指數微揚18.55點或0.07%，收26674.73點。

費城半導體指數下跌174.72點或1.36%，收12702.19點。

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