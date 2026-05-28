台積電員工瘋搶聯名電鍋 10萬個不到10天完售

（取自台積電員工禮品專屬網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）福委會於五月中旬推出首波6項員工自費預購禮品，每樣定價均為新台幣2200元，掀起員工搶購潮，尤其以實惠又美觀的台積電聯名大同電鍋最夯，開放預購不到10天，傳出10萬個電鍋已完售，很多買不到的台積人一片哀嚎聲，台積電福委會火速加開第二波預購活動，引起台積人誇讚福委會效率真高，對照近期因員工分紅被罵慘的人資單位，形成兩極對比的評價。

台積電福委會於五月中旬推出員工自費預購禮品活動，6項好禮包括11人份電鍋、萬國通路28吋行李箱、運動鞋/健走鞋與Timberland聯名黑色背包等，因每項禮品均一價都為新臺幣2200元，相較市面便宜很多，項項熱銷，甚至傳出尚未出貨的商品，有的已在網路賣場被炒出9999元的天價。

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預購禮品中，受矚目包括董事長魏哲家去年在運動會被關注的運動鞋，最搶手的則是外觀有特殊電路板線路設計，內有「晶圓形狀蒸盤」的台積電聯名大同電鍋，自5月18日開放預購以來，不到29日截止期限，傳出10萬個限量數搶購一空，令很多來不及買的台積人向隅，在網路上發出哀怨聲，以為沒有機會購買了。沒想到，台積電福委會昨趕緊釋出第二波預購活動，從6月8日至6月13日止，引起想買的台積人驚喜，直誇讚福委會效率真高。

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