黃仁勳：台灣將迎史上最強下半年 輝達新品即將發佈

黃仁勳週三晚間出席廣達董事長林百里晚宴，透露今年下半年將非常忙碌。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週三（27日）出席廣達（2382）董事長林百里晚宴，並於接受媒體聯訪時表示，今年下半年將非常忙碌，除了Grace Blackwell與Vera Rubin架構晶片平台，輝達還有一個目前從未告訴任何人的神祕新產品，直言今年下半將是輝達與台灣歷史上規模最大的半年。

黃仁勳說，出席林百里舉辦的晚宴，主要是慶祝雙方的合作夥伴關係，因為林已經約了他好多次。雙方在下半年的表現將會非常忙碌，而且產量也會達到創紀錄的水準，因此特別感謝廣達所有的幫助與支持。

請繼續往下閱讀...

觀察廣達高層全體出動，包括董事長林百里、副董事長梁次震、廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令皆有出席晚宴，黃仁勳的兒女黃勝斌與黃敏珊也到場，顯見雙方交情深厚。

針對供應鏈產能與投資議題，市場關切台積電3奈米與2奈米處理器產能吃緊，今年底可能供不應求。黃仁勳認為，台積電（2330）是世界上最棒的公司，所做的事情極其困難，配得上所有創造出的價值與獲得的利潤。輝達的職責是利用台積電技術打造出驚人產品，兩者可以並存且非常成功。

對於是否可能入股台灣供應鏈，黃仁勳回應，台灣有許多公司在自身領域做得很好，若能擁有這些公司的股份將會是一種榮幸。雖然目前輝達沒有特定的投資對象，也沒有任何具體計畫，但如果有機會投資一些台灣公司，輝達會很樂意。

黃仁勳回顧，許多年前輝達在台灣大約只有10個合作夥伴，約5年前增加到50個，而現在輝達在台灣已經擁有高達150個合作夥伴，能與整個生態系夥伴一起慶祝是很棒的事。

面對輝達在台灣的實體佈局，黃仁勳坦言台灣的土地非常貴，且台北土地稀缺，未來新總部進駐後，應該要讓4000位非常優秀的人才進駐。被問到是否有計畫往台灣南部發展，黃仁勳幽默提議應該把台北國際電腦展移到南部去舉辦，改變一下會是很好的點子。

黃仁勳最後提到，針對即將到來的GTC Taipei活動，他目前正全力準備主題演講，輝達有很多重大消息要宣布，也有很多合作夥伴要感謝。今年下半年將會是輝達歷史上規模最大的半年，也會是台灣歷史上規模最大的半年。

相關新聞請見：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5449704 黃仁勳必找林百里為哪樁？輝達、廣達共建先進AI生態系

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法