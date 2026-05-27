KOSPI創新高但逾90％個股下跌 韓股K型化加劇

kospi 27日急漲，一度觸發熔斷機制。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國綜合股價指數（KOSPI）在前一天重返8000點關卡後，27日進一步上漲，再創史上新高紀錄，然而當日該指數近90%上市公司下跌，上漲仍集中在三星電子、SK海力士等大型半導體個股，突顯韓國股市的「K型」兩極化趨勢加劇惡化。

韓國《BusinessKorea》報導，KOSPI 27日收漲181.19點至8228.70點，漲幅2.25%，再創新高紀錄，前一天該指數突破8000點大關，已創高點紀錄。27日早盤，該指數飆漲近5%至8450點，急漲過程中一度觸發熔斷機制。

請繼續往下閱讀...

KOSPI 27日的漲勢被認為受到以半導體類股為主的美國股市走強，以及三星電子與SK海力士2倍槓桿ETF上市的影響。

三星電子27日收漲2.68%、SK海力士漲9.31%。截至27日，這兩大記憶體巨頭總市值超過33兆韓元，逼近KOSPI市值50%。SK海力士市值首度突破1兆美元，繼三星電子之後，為第2家躋身「1兆美元」俱樂部的韓國企業。

報導說，雖然在半導體類股的拉動下，KOSPI持續走高，但市場兩極化的現象加劇。27日該指數有826檔股票下跌，為上漲股票（75檔）逾10倍，另有17檔股票持平。

大型股與中、小型個股的漲勢也不同。KOSPI大型股指數當日上漲2.69%，相較之下，中型股指數與小型股指數分別下跌2.96%、3.37%。在KOSPI中，除半導體外，市值前100大企業多半下跌。

KOSPI與追蹤創新科技公司的KOSDAQ間的差距也正擴大。後者27日收跌3.36%至1133.3點，在1822檔個股中，僅有192檔上漲，1507檔下跌，另有31檔持平。

韓國元大證券（Yuanta Securities）研究員李在元（Lee Jae-won）說，「富者越富、貧者越貧的市場趨勢持續，KOSPI與KOSDAQ的分歧亦將持續」。培育證券（Kiwoom Securities）研究員韓智英（Han Ji-young）說，「未來可能會反覆出現一些潛在的負面影響，例如半導體類股的獲利回吐、股價快速反轉以及整體股市波動性擴大」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法