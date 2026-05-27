掀開潘朵拉盒子！三星勞資薪酬協議開惡例 南韓其他工會跟進喊價

三星電子工會成員投票通過與資方的臨時薪酬協議。圖為該工會靜坐抗議。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕三星電子工會成員投票通過與資方的臨時薪酬協議，晶片部門員工可分得平均34萬美元（新台幣1068萬元）績效獎金。《路透》報導，三星是南韓指標企業，在工會壓力下發放令人瞠目結舌的績效獎金，恐將掀開潘朵拉盒子，讓南韓更多企業的工會跟進，要求公司將固定比例的營業利潤用作員工分紅。

三星工會表示，有74%的會員投票支持與資方達成的臨時薪酬協議，使該工會成為最大贏家。值得注意的是，這是南韓大型企業第二次同意將固定比例的營業利潤用作員工分紅，而且還將其明文化。

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三星的決定可能使南韓更多企業的工會跟進，要求公司將固定比例的營業利潤用作員工分紅。高麗大學法學教授金基昌（Kim Keechang）表示：「此舉可能在其他大型公司點燃新火苗，這可能只是個開始。」



金基昌指出，這個薪酬協議牴觸長期以來有關企業獲利的全球規範，分紅通常是稅後經過計算再進行分配，三星晶片部門員工事實上是「插隊」，宣稱他們也該分享公司的獲利。

即便南韓最親商的總理李在明也對三星勞資達成的薪酬協議表達疑慮。李在明上週在內閣會議上表示：「制度化的分享一定比例的稅前營業利潤，這是連投資人（股東）都不會做的事，即便投資人拿到的都是稅後股利。」

企業團體也憂心忡忡。南韓經營者總協會（WEF）發布聲明表示：「這項協議反映三星的特殊環境，勞工團體不應將此情況視為通案，並將過高的獎金要求推廣到所有行業。」

但已有其他企業的工會提出類似的要求。南韓網路巨擘多音通訊公司（Kakao）的工會正與資方討論將營業利潤的10%作為分紅，並揚言若需求未獲回應，將展開罷工行動。電信業者LG Uplus和造船業者HD現代重工的工會先前表示，希望將至少30%的營業利潤做為績效獎金。三星生物製劑公司（Samsung Biologics）的工人本月已罷工5天，要求公司將營業利潤的20%做為績效獎金。

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