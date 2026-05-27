歷時9個月 創業大聯盟決賽9團隊脫穎而出

國發會「創業綻放—創業大聯盟競賽」今舉辦決賽暨頒獎典禮。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會「創業綻放—創業大聯盟競賽」今舉辦決賽暨頒獎典禮。本次大賽共吸引2805組創業團隊熱烈響應，最終脫穎而出的9組新創團隊，由行政院院長卓榮泰親頒3組「總統獎1000萬元」及6組「院長獎600萬元」的創業支持金。

頒獎典禮由國發會主委葉俊顯主持，並邀請行政院李慧芝發言人，與創投公會理事長邱德成、數位發展部前部長黃彥男兩位共同召集人等15位頂尖評審委員，以及經濟部、國科會、金管會等12個部會代表。

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卓榮泰致詞時表示，臺灣新創環境在產官學共同努力下展現強勁動能，全臺新創家數已突破1萬家，年度募資金額更首度跨越新臺幣1000億元大關，且臺灣在國際研究機構StartupBlink-「2026年全球新創生態系指數」中首次挺進全球前 20 強，創下歷年最佳成績，實踐了總統賴清德「投資創新創業，就是投資國家未來」的理念。

他期待本次創業競賽所提供超過3億元的創業支持金，可以發揮槓桿效果，創造更多價值，並希望藉由科技全面帶動百工百業發展，致力將臺灣從「製造之島」升級為「智慧之島」，打造為亞洲最具影響力的創新創業樞紐。

葉俊顯表示「創業綻放－創業大聯盟競賽」是近年臺灣規模最大、最具指標性的國家級創業競賽之一。歷經9個月、18堂創業家實戰課程、6場創業家講座、4場兩天一夜實體BootCamp以及600場業師輔導。葉俊顯相信，這場競賽已經讓所有新創團隊做足準備，更有能力去面對市場的挑戰。

葉俊顯進一步指出，入選複賽的100組團隊均可獲得至少300萬元的創業支持金；今日決賽則由前30強團隊進行全天簡報與評選，最終選出3組總統獎與6組院長獎得主。

在產業領域方面，人工智慧應用、生技醫療與綠色永續相關領域表現亮眼，顯示臺灣新創已逐步從技術研發走向市場應用與產業落地，將帶動百工百業加速發展，同時，本次獲獎團隊遍及北中南，展現臺灣各地豐沛創新能量。

本次獲獎團隊中，3組獲「總統獎」團隊分別為艾斯創生醫、星相科技及展興生物科技；6組「院長獎」則為日日好食、先勁智能、亞洲準譯、原子精製、皓準科技及豐漁水產養殖。

葉俊顯強調，國發會不只是舉辦一場競賽，更希望提供長期的陪伴與資源鏈結。本次特別串聯櫃買中心，加碼提供參賽團隊後續專案輔導資源，協助新創持續成長；同時，國發會與國發基金亦將持續攜手各部會，透過百億主題式投資、創業天使投資等資金支持，以及矽谷、東京海外新創基地國際資源網絡，涵蓋創業初期扶持、成長期資源挹注，以及成熟期海外拓展連結，打造更完整的創新創業雨林生態系，期盼讓更多具潛力的新創團隊從臺灣出發，走向國際市場。

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