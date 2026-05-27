智利櫻桃出口專注口感更甜品種 擴展多國新市場

全球新鮮櫻桃產業在經歷近20年的持續成長後，已經進入轉型階段，智利出口也轉進新策略。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據荷蘭合作銀行2026年5月發布報告，全球新鮮櫻桃產業在經歷了近20年的持續成長後，已經進入轉型階段。智利出口轉進新策略，已不再快速擴張種植面積，而是專注於高品質行銷策略，並減少依賴中國單一市場，分散風險。

荷蘭合作銀行指出，買家在價格、果實品質和交貨時間方面變得更加挑剔，進口商也表現出類似的趨勢，因為買家不再願意為所有數量的櫻桃支付溢價。高端市場依然存在，但僅限於品質最高、個頭更大、交貨及時的櫻桃。

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作為全球領先的櫻桃出口國，智利已不再快速擴張種植面積，而是專注於提高果園效率、品種更新和加強物流。評估報告指出，「隨著新果園進入生產階段，預計短期內產量和出口量將繼續增長」。

智利種植者越來越傾向於種植果肉更硬、口感更甜的品種，成長將集中在早季和中季，主要由桑蒂娜（Santina）和拉賓斯（Lapins）品種推動。而出口商則努力避免重蹈覆轍，避免像往年那樣因港口擁堵和延誤而導致對中國的出口受阻。

報告指出，智利雖然仍將其約85%至90%的櫻桃出口到中國，但該產業已加大力度拓展銷售管道，進軍美國、巴西和東南亞市場，以降低對單一市場的依賴。

美國、土耳其和西班牙在內的北半球生產商，在夏季銷售旺季繼續強調新鮮度和更短的運輸時間是其競爭優勢。報告指出：美國進口量連續第三年保持穩定，但其組成與2024年相比發生了顯著變化。

該報告還重點指出該行業所謂的規模困境，即隨著全球供應量的增加，種植面積的擴張可能會對利潤率造成壓力。評估認為，獲利能力越來越取決於行銷策略、與零售網路的整合以及水果產品的定位，而不僅僅是產量。

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