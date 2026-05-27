香港超越瑞士 登全球最大跨境財富管理中心寶座

香港成為全球最大跨境財富管理中心。圖為香港維多利亞港夜景。（彭博檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕波士頓顧問公司（BCG）週三發布的最新財富報告顯示，香港跨境財富規模已達2.95兆美元，微幅領先瑞士的2.94兆美元，首度奪下全球最大跨境財富管理中心的寶座。

據《路透》報導，波士頓顧問公司發布的《2026年全球財富報告》顯示，得益於2025年公開募股（IPO）市場奪下全球榜首，以及海量中國資金流入，香港正式超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心。報告分析，香港正進一步鞏固其作為「中國通往全球市場門戶」的角色，來自中國的資金占香港財富管理總量的近六成，這也意味著香港將與中國內地的經濟及監管政策深度綁定。

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報告預測，香港與新加坡作為亞洲雙雄，在2030年前的跨境財富管理年均成長率將保持在9%左右；相比之下，傳統龍頭瑞士在同期的平均年成長率則預計僅有6%。

不過報告指出，相較於亞洲高度依賴中國，瑞士則能吸引來自全球的資金。尤其是在中東地緣政治動盪加劇之際，許多海灣地區的富豪紛紛將資產轉移至歐洲，這再度確立了瑞士作為「全球財富避風港」的地位。此外，瑞士銀行也在擴展業務、全球布局，星、港兩地的跨境財富管理市場榜首皆是瑞銀。

報告共同作者卡利希（Michael Kahlich）分析，「貼近客戶，是跨境財富管理的關鍵。」他指出，如今全球跨境財富管理市場正逐漸形成兩大中心：亞洲由香港與新加坡主導，西方則由瑞士、英美掌控。

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