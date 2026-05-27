帶動民間策略性投資新創獨角獸 經部、國發基金匡列200億元

經濟部今（27）日舉行「策略性投資成果與新措施」記者會。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（27）日舉行「策略性投資成果與新措施」記者會，展示產發署策略性投資的執行成果。產發署長邱求慧說明，為帶動民間資金投資策略性產業，產發署與國發基金合計匡列共200億元，投資策略性服務業及製造業，並提出強化對新創投資的四大新措施。

產發署長邱求慧表示，這項策略性投資方案過往與創業投資（VC）共同搭配投資，並提供投資後管理等加值服務，協助被投資的策略性產業取得發展資金，作為技術及產品的開發與市場拓展等，方案執行迄今，已累計投資122家公司，國發基金投資約40.3億元，帶動民間投資約137.6億元。

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產發署說明，為創造更多的新創就業機會，配合總統賴清德宣布打造「創新創業雨林生態系」，加速投資力道並增進對新創的支持，產發署就「扶植新創」、「多元資金」、「擴大規模」及「國際布局」四大面向新的措施。

第一，投資新創配投比由原來1:1提高到3:1，提高搭配投資比例，以鼓勵創投多支持投資新創，扶植具爆發潛力的未來獨角獸，除此之外，獲得國內外獎項的新創業者，亦可取得優先獲得投資的機會。

第二，除原搭配投資的創業投資（VC）機構外，也開放企業創投（CVC）共同加入，藉由成熟且資金充裕的企業，強化投資新創動能，同時也幫助大公司獲得更多的創新的挹注。

第三，為持續提供產業擴張所需資金，故每案總投資金額上限由1億元，新增第二輪以後投資金額可再增加5000萬元上限，以滿足潛力企業後期增資需求。

第四，考量新創公司設在國內不易募集海外資金，若公司主要營業或研發活動於我國國內，但為進行海外募資而登記於境外者，亦可獲得本方案的投資。

記者會上產發署也特別邀請通寶半導體、鑫蘊林科及璿元科技等三家廠商，分享獲兩方案投資的成果。其中，通寶半導體是全球第一家符合半導體資安標準設計的事務機SOC晶片廠商，也是專攻影像處理與智慧邊緣運算的IC設計公司，廣泛應用於印表機與AI影像設備，並獲國際半導體大廠Arm投資。

鑫蘊林科則是全台第一家視覺語言模型（VLM）之AI軟體廠商，並獲國際AI大廠輝達（NVIDIA）參與投資，共同布局全球智慧城市與AI應用市場。此外，璿元科技則是全台第一家通過資安檢測的無人機廠商，亦是政府軍用商規無人機次系統供應商，並以自主國產非紅供應鏈成功切入北美與日本市場。

產發署表示，未來將持續透過國發基金及民間投資資金支持，並精進策略性投資方案相關措施，積極扶植符合政府產業政策或新創技術的公司，以落實國家產業發展目標，並協助開拓國際市場。具備創新、發展潛力或有升級轉型資金需求的業者，可洽詢加強投資策略性服務業/製造業計畫辦公室（服務專線：02-27041077分機24）。

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