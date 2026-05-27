日盛台駿朱志威接任董事長 穩中求進拚獲利

日盛台駿5月27日舉行法說會，強調2026年已重回獲利軌道。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕日盛台駿國際租賃（6958）26日召開股東常會，完成11席董事改選，女性董事席次由2席增至5席，佔45% ，4席獨董則有3席為女性。原董事長簡志明退休，董事會通過由原任副董事長朱志威接任董事長，總經理則由楊恢禹擔任。2025年因中國市場衰退，提列資產減損導致虧損，股東會決議以資本公積轉增資發放股票股利，每仟股無償配發50股，不配發現金股利。

日盛台駿董事長朱志威表示，過去一年以改善整體獲利能力、提升企業價值為目標，致力調整資產品質與風險結構。中國2家子公司也進行整併，2026年在資產品質改善與多元業務布局帶動下，營運可望穩步回升，第一季稅後獲利0.83億元，每股稅後盈餘0.2元，營運逐步回穩。

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日盛台駿在台灣主要業務包括企業融資租賃、車輛分期、長期車輛租賃及綠能投融資。雖然2025年受關稅與地緣政治、融資租賃業者納入金融消費者保護法規範等影響，車輛分期部分業務發展趨緩，但長期車輛租賃及綠能業務顯著成長，旗下的日盛全台通租賃，保有車輛台數突破1萬台，日盛台駿表示，隨著車市交易量2026年可望回穩，全台通將持續推動長期租車業務規模成長。

綠能投資方面，2025年底綠能電廠裝置容量累積達44.9 MW，今年持續提升，目前裝置容量累積達56.7MW。今年將由過去著重規模擴張，轉向資產管理與營運效率提升，確保電廠長期穩定的收益能力。

在海外布局方面，日盛台駿持續向東南亞市場發展。泰國子公司自2024年成立，已建立商用車及設備租賃基礎，2025年11月達單月損益兩平，預計2026年全年可實現盈餘，將穩健擴大規模。

展望2026年，營運展望維持審慎正向。日盛台駿表示，將持續深耕台灣企金、車輛分期、長期租車、綠能業務，擴大市場占有率，並強化海外布局，強化區域資源整合與風險分散機制，建構多元營運版圖。新團隊將致力強化資產品質與多元決策，落實「穩中求進」的經營方針。

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