黃仁勳可放心了！北市同意台電折衷方案 經部：產業與國家之幸

輝達執行長黃仁勳今（27）日向台北市長蔣萬安喊話「需要更多電」，外界推敲應與文林變電所有關。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕攸關輝達總部北士科用電的文林變電所有著落了！輝達執行長黃仁勳今（27）日向台北市長蔣萬安喊話「需要更多電」，外界推敲應與文林變電所有關。台北市政府與台電今下午開會，雙方達成共識，文林變電所將採取變壓器地下化（半地下化）的折衷方案，同時先行興建臨時變電所。對此，經濟部表示，北市府從善如流，避免文林變電所淪為第二座松湖變電站，「實為產業及國家之幸」。

輝達執行長黃仁勳今日在輝達台灣總部預定地召開台灣員工大會，向現場台下的台北市長蔣萬安喊話，「市長先生，台灣需要更多的電！需要更多的能源」。外界解讀，應與遲遲1年未敲定的文林變電所一事有關。

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針對台北市政府同意採取台電建議方案，經濟部予以肯定，經濟部強調，電力建設關乎台灣產業發展，需要各界攜手支持。台北市政府吸取松湖變電所的前車之鑒，終於了解變電所的重要，從善如流、積極調整原有的「9年全地下化方案」，雖然不是台電的「5年方案」，但最後採取台電所提「部分地下化方案」，工期縮為6至7年，避免文林變電所淪為第二座松湖變電站，「實為產業及國家之幸」。

台電1999年提出松湖變電所申請施工許可，但直到2023年才開始興建，歷經24年之久。經濟部長龔明鑫今日稍早受訪時表示，北市科臨時變電所建置期只要20個月，因此一定趕得上2029年輝達總部正式啟用時程，至於永久性的文林變電所也希望能盡快決定地點。

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