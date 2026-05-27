5月消費者信心下跌 學者：全年CPI壓在2％以下機率不小

學者指出，國內油價控制平穩有發揮一定程度的平穩物價效果，近期國內通膨CPI年增率都壓在2%以下，加上近來天氣穩定，蔬果價格也相對平穩，如果今年颱風致災程度低的話，全年通膨CPI年增率在2%以下機率不小。（本報製圖）

〔記者廖家寧／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）今公布，5月消費者信心指數（CCI）總指數62.08點，較上月下降0.39點。其中，物價指數指標信心微幅上升，央大經濟學教授、台經中心執行長吳大任說明，國內油價控制平穩有發揮一定程度的平穩物價效果，近期國內通膨CPI年增率都壓在2%以下，加上近來天氣穩定，蔬果價格也相對平穩，如果今年颱風致災程度低的話，全年通膨CPI年增率在2%以下機率不小。

5月消費者信心調查，僅「未來半年物價水準」1項子指標上升，其餘5項子指標下降，包括「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年就業機會」、「未來半年投資股票時機」、「未來半年購買耐久性財」。

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「未來半年物價水準」32.77點，較上個月上升0.45點，台經中心執行長吳大任說明，政府凍漲油電價格對於平穩物價還是有發揮一定的效果，台灣3月CPI年增率1.2%、4月1.7%，都壓在2%以下，台灣通膨情況並不嚴重，此外，近來天氣穩定，蔬果生產穩定，價格也平穩。至於未來通膨，可能還是要看今年颱風的影響程度，如果運氣好的話，颱風致災程度低，今年全年CPI年增率在2%以下的機會不小。

吳大任續說，另比較台灣與他國的通膨，例如美國政府是自由市場主義不干預市場，在不控管油價的情況下，美國雖是產油國，但國內能源價格隨著國際能源價格調動，美國能源價格漲幅相對驚人，通膨情況就比較嚴重，美國4月CPI年增率達3.8%，5月很有可能突破4%，可供作為一個對照。

下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為22.06點，較上個月下降1.03點。吳大任說明，台股屢創新高，但股民「居高思危」，評估高點時或許不是最適合的進場時機，並非判斷股市不好。

「未來半年購買耐久性財」91.68點，月減0.65點；「未來半年國內經濟景氣」79.26點，月減0.41點；「未來半年家庭經濟狀況」76.02點，月減0.37點；「未來半年就業機會」70.7點，月減0.3點。

另央大與台灣房屋合作調查的「購買房地產時機」指標，本月調查結果為88.51點，月減0.72點，形成股市熱絡但房市卻相對冷清的現象。吳大任說明，近期不少民眾期待股市熱絡下的投報率，看好或許能透過股票在短期內變現，包括貸款、房屋增貸換現，或是將購屋頭期款投入股市操作，另一方面房市氛圍仍呈現買賣雙方觀望氣氛。

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