榮成完全董事改選 未來3年續推應用AI落地

榮成今日舉辦股東會。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙大廠榮成（1909）今日舉辦股東會，會中順利完成董事改選，董事長鄭瑛彬在股東會致詞表示，榮成過去3年完成噸紙碳排、本業營運改善及智能製造基礎的三大里程碑，已成功構建領先兩岸同業，未來3年將全面推動「應用AI」落地，強化內部競爭力並拓展全球新市場。

鄭瑛彬說明，榮成完成3項重要成果，包含：

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１、低碳製造：榮成目前生產一噸紙的單位碳排為0.69噸（二氧化碳），為同業最低水準，展現在氣候行動與ESG永續經營上的產業領導地位。

２、本業營運改善：過去3年致力於降低生產成本及營運費用上，本業營運每年改善新台幣7億元，今年至4月底本業自結已轉虧為盈。

３、智能製造硬體升級建置完成：榮成深耕智能製造多年，早在2005年透過生產革新導入JIT（Just-In-Time）生產模式，並於過去8年間陸續完成生產設備的軟硬體升級，包括上游的工紙廠及下游的紙箱廠均已導入新一代設備，達到生產數據自動連線設備運轉，為應用AI奠定關鍵基礎。

榮成指出，製造業邁向AI化並非一蹴可幾，唯有將「JIT即時生產」作為基底，構建穩固的智能製造架構，才能發揮人工智慧的極致效能。這三大層次相互依存，是企業在數位轉型中取得成功的核心關鍵。

榮成也指出，未來3年發展重點，對內將著重於引進「應用AI」技術於智慧製程再進階，提升成本競爭力；對外與新市場接軌，透過國際化布局，迎接下一階段全球產業變革與市場競爭機會。

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