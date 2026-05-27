預定豪華酒店竟是雜草叢生「廢墟」日媒揭全球最大住宿網站嚴重瘡疤

日媒報導，消費者預訂的豪華飯店竟然是千葉縣的一處「廢墟」。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，消費者預訂的豪華飯店竟然是千葉縣的一處「廢墟」，這是全球最大的住宿預訂網站之一存在的嚴重缺陷。

President Online報導指出，你預訂的酒店根本不存在。即使存在，你也會被帶到一間滿是臭蟲的房間。這類事件在世界各地接連發生，而涉事方正是全球最大的住宿預訂網站之一Booking.com。包括《衛報》和《紐約時報》在內的多家國際媒體都通報Booking.com預訂網站的結構性缺陷。

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預訂豪華飯店時的場景 結束一天愉快的旅程後，你想要在舒適的飯店或旅館放鬆身心。然而，根據你的預訂方式，可能會遇到意想不到的陷阱。一些線上預訂網站出現這樣的情況：客人支付了住宿費用，但飯店根本不存在。此類事件主要發生在海外，日本的飯店也不例外。

日本雅虎財經新聞報導，富士電視台旗下新聞網站FNN Prime Online報導發生在千葉縣一宮町的一起事件。2023年夏天，一位19歲的男子滿懷期待地與朋友們一起旅行，他透過Booking.com預訂了一家豪華酒店，抵達目的地後卻發現門前是一棟雜草叢生的廢棄房屋。

他立刻意識到自己被騙了。在接受FNN Prime Online採訪時，他回憶道：「稻田、小房子、雜草…我當時真的又震驚又難過。」

申請退款後，他只收到了約3.3萬日圓的住宿費退款。然而，包括租車費用在內的全部旅行開支卻高達約10萬日圓。與他糟糕的旅行心情形成鮮明對比的是，退款金額僅為原始費用的三分之一。

受害者的聲音無人傾聽 仔細查看後發現，這家假酒店的網頁使用了不自然的日語，而且沒有任何聯繫方式。所用照片是從一處真實的度假租賃房源盜用的，但該男子在預訂時對此毫不知情。

一些評論已經指出這家酒店是個騙局。然而，該房源仍繼續出現在預訂清單中。

Booking.com是一家總部位於荷蘭的OTA（線上旅行社/線上預約網站），在海外廣受歡迎。OTA通常提供比飯店官網預訂更優惠的價格，並且具有用戶可以同時搜尋和比較同一旅行目的地所有飯店的優勢。日本國內的OTA服務包括「雅虎旅遊」和「樂天旅遊」。

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