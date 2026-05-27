股價跳水跌停創73個月新低 遠東新回應了

遠東新國際原油及原物料價格回跌，近期買氣逐步恢復，因此公司對於第二季的營運更具信心。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕老牌紡織廠遠東新世紀（1402）今日股價帶量下殺，終場收在跌停價23.45元，創73個月新低點，單日成交量16萬1573張。對此，管理層傍晚回應時表示，股價波動劇烈，主要是受到MSCI季度調整影響，該調整將於本週五（29日）收盤生效，公司營運正常、展望正向，樂觀看待今年營運表現。

遠東新指出，由於部分國內及國外共同基金追蹤MSCI成份股，因此近期國內投信及外資有較大幅度的賣出動作，造成公司股價承受壓力。回顧第一季度合併營收613億元，較去年同期小幅減少4%，主要受到中東戰爭、國際原物料價格暴漲、供應鏈混亂及市場買氣保守等不利因素衝擊，不過單季獲利30.9億元，較去年同期大幅成長33%，每股盈餘0.61元。

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遠東新認為，第一季業績充分顯示本公司長期產品垂直整合、多元市場佈局、轉投資正面效益及經營團隊應變能力發揮實質效果。展望第二季，面對中東局勢漸趨明朗，國際原油及原物料價格回跌，近期買氣逐步恢復，因此公司對於第二季的營運更具信心。

遠東新世紀持續深耕各地市場，並把握時機投資，今年在台灣、越南、馬來西亞、日本及中國都有重大資本支出。目前看好全球再生聚酯市場的擴展，為滿足客戶不斷擴增的需求，去年越南聚酯回收新廠投產；今年下半年位於馬來西亞麻六甲地區的聚酯回收廠也將落成啟用，連結本公司原先在馬來西亞的製瓶廠，將可大幅增加東南亞地區的市場占有率。

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