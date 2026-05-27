數發部拿Google Maps比對高德地圖 結果曝光：資安風險相當高

導航類App可能長期蒐集使用者的住家位置、工作地點、日常活動範圍與移動路線等行動軌跡與數位足跡，進一步勾勒個人生活習慣與活動規律，所涉及的隱私與資安風險也相對更高。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕中國導航App「高德地圖」近期在台灣掀起資安爭議，數位發展部（下稱數發部）今（27）日公布檢測結果後，再度引發外界關注。資通安全署（下稱資安署）署長蔡福隆表示，高德地圖在個人隱私與資安風險方面，風險程度相當高，因其除了基本導航功能外，還會額外蒐集通訊錄等資料，甚至在背景持續傳輸資訊。

至於未來是否會有跨部會討論，甚至進一步採取相關限制措施？他表示，仍須回歸各目的事業主管機關，依照相關法規進一步評估；數發部則會依據相關機關需求，提供技術上的協助與配合。

請繼續往下閱讀...

另外，針對近期不少民眾討論的「高德地圖紅綠燈秒數功能」，蔡福隆也直言，如果真的實際使用過，其實並沒有外界想像中那麼精準。

他表示，高德地圖的秒數推估，並非直接介接我國所有交通控制系統設備，而是依賴大量使用者數據與相關資料進行分析，有些路口因為使用人數較少，推估結果未必正確；甚至部分路口，本來台灣交通系統就已設有秒數顯示。

至於目前在台灣的使用情況，蔡福隆表示，基本上，任何App只要因媒體報導或話題受到關注，使用人數通常就會增加，他也提醒，尤其導航類App，一旦使用人數增加，累積的資料也會更多，相對就能提升判讀與推估能力。

另外有媒體關心，除了中國製App外，是否也會檢測其他非中國製App。對此，蔡福隆回應，其實不論是中國製App，還是其他國家的App，都可能存在資安風險，例如過度蒐集個資、讀取不必要資料，或取得過多權限等。因此，民眾不論使用的是中國製還是其他來源的App，都應提高警覺。

他也提到，數發部其實有針對Google Maps與高德地圖進行相關比較檢測。結果顯示，高德地圖在「權限要求」與「資料蒐集」部分，相對更為積極，例如讀取剪貼簿、行事曆，以及在App關閉後仍持續傳輸資料等情況，都比Google Maps更明顯。此外，高德地圖也會將資料傳輸至中國境內伺服器，因此在風險程度上相對更高。

蔡福隆強調，數發部並不是認為只有中國製App才有風險，而是中國製App涉及資料傳輸回中國境內，同時受到《國家情報法》、《網路安全法》等法規影響，當地政府可基於情報或國安目的要求企業提供資料，因此對國家安全的影響相對更大。

他再次提醒，對於這類導航系統，民眾真的要審慎使用。因為它可能蒐集包括住家位置、工作地點、日常去處等行動軌跡與數位足跡，相較一般影音App，這類導航系統對個人隱私與人身安全的風險更高。

此外，蔡福隆也特別提到，很多民眾可能會認為，「我只是一般小老百姓，為什麼中國的國安、公安或情報單位要蒐集我的資訊？」感覺好像離自己很遙遠，也認為自身沒有什麼重要資料。

但他強調，這些高風險App可能會蒐集手機中的各種資訊，包括帳號密碼、驗證碼等資料，一旦遭到蒐集，如果使用者剛好在重要企業工作、掌握商業資訊，或是在政府機關、軍事單位任職，都可能因此成為被利用的跳板。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法