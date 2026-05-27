黃仁勳喊話有差？北市、台電達共識 文林變電所推「半地下化」

台電針對文林變電所與北市府已有共識。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達執行長黃仁勳喊話有差？輝達北士科總部預計2030年落成，但因供應北士科用電的文林變電所遲未拍板，用電問題成為黃仁勳近期訪台焦點。台北市政府與台電歷經一年多溝通後，今下午再次召開會議，在卡關已久的地上與地下化設施部分，雙方達成初步共識，推出半地下化折衷版本，工期預計落在6-7年。

黃仁勳今日在台灣總部預定地召開台灣員工大會，台北市長蔣萬安應邀出席，黃仁勳致詞時向現場的蔣萬安喊話，「市長先生，台灣需要更多的電！需要更多的能源」。

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黃仁勳已多次提到台灣能源問題，而輝達的北士科總部更因為台電和北市府因文林變電所採取何種型態，討論一年多未果。主要是台北市府希望優先評估「地下化」方案，但台電認為，基地位於基隆河堤旁，地下型設施會有淹水風險，而工期將長達9年；若採「地上型」，工期可縮短至約5年。

據了解，台電在供電安全、工期進度2原則之下，想出變電所心臟的「主變壓器」設計下地，而其他開關設備、整體設施等仍是地上型，雙方對設施型態有共識，可望讓輝達北士科用電化解。

但台電配合北士科2030年正式啟用，取得施工許可後初步先蓋文林臨時變電所，工期約需20個月，折衷版的半地下化變電所，正式工期則約需6到7年。台電、北市府雙方明將到北市科文林變電所預定地現勘。

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