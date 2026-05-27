挺育兒！勞動部推減工時不減薪、職代日領800 企業建托育設施200％抵稅

勞動部長洪申翰宣布，將推出「職務代理人津貼」及雇主新聘「替代人力」的招募與訓練成本。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部配合總統賴清德推動｢台灣人口對策新戰略」，相關政策針對勞工的「育兒」需求，給予諸多獎勵。勞動部首度推出「職務代理人津貼」及雇主新聘「替代人力」的招募與訓練成本，希望達到「支援的同事有津貼」、「老闆補人有資源」、「人力調度有配套」３大目標。

勞動部長洪申翰指出，新制獎勵200人以下企業，提供「彈性減工時」新制，讓「育有12歲以下子女」的勞工，在「勞雇合意」的前提下，可每日減少工時一小時，由政府負擔全額工資，勞工可每天提早１小時下班；也同時鼓勵企業建立友善育兒制度，只要是規劃每日減少工時，或提供彈性上下班制度的企業，政府將給予獎勵。

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洪申翰說，除了將補助企業支付員工縮減1小時工時的全額工資，使該員工不減薪，也會提出實質作法，鼓勵企業加給同事職務代理津貼，勞動部提供補助。

根據勞動部規劃，企業若因勞工請婚假、陪產假、育兒假及減少工時，需聘請職務代理人，無論企業規模，政府將給予每名員工每日800元的職代津貼補助。針對200人以下的企業，若因產假及育兒留停，需要較長期替代人力，勞動部將給予新聘人力招募訓練費用補助，每人補助２萬元。目的是希望藉由新增的補助措施，逐步推進減少工時，但在考量政策須兼顧企業人力調度的前提，因此是採取「獎勵｣方式提供。

不過，每日800元的職代津貼勞動部規劃撥給雇主，要如何確保雇主可如實發放給勞工？甚至雇主若原本給予勞工的津貼低於200元，其中的差額如何處理？勞動部表示，實施細節還需進一步討論。

此外，勞動部已在今年五月推出強化版托育政策，企業新建托兒設施最高補助500萬元及補助發放員工育兒補貼，另放寬中小企業得設立托育機構相關規範、放寬企托設置地點限制、友善家庭照顧職場環境措施，納入上市櫃公司ESG評鑑指標等。洪申翰表示，此次透過跨部會合作，獲得財政部支持，若企業願意興建托育設施，可將興建費用以200%額度抵稅，自營利事業所得額中減除，希望大幅提高企業設置托育設施的意願。

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