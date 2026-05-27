黃金白銀市場風向變了！這國關稅突然出手加重賣壓

外媒報導，通膨升溫讓美國降息夢碎，而印度突然調漲黃金和白銀的進口關稅，導致黃金白銀市場風向轉變。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒周三（27日）報導，通膨升溫讓美國降息夢碎，而印度突然調漲黃金和白銀的進口關稅，導致黃金白銀市場風向轉變。

據Heraeus貴金屬分析師稱，通膨持續上升以及利率預期變化持續影響貴金屬市場，同時印度新的進口關稅制度也正在重塑黃金和白銀需求格局。

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Investing報導，分析師最新報告指出，美國消費者價格和生產者價格上月繼續上漲，而個人消費支出價格指數（PCE）預計也將進一步高於美聯準會2%的目標水平。分析師寫道：「受中東衝突及隨後價格上漲影響，市場預期已經從2026年降息1至2次，轉變爲目前預計升息1次。與此同時，美聯準會的措辭和政策立場仍未改變。

分析師還評估印度政府近期將黃金和白銀進口關稅從6%上調至15%的影響。該政策自5月13日起生效。他們表示：「印度大量進口石油、黃金和白銀。當大宗商品價格上漲時，盧比可能承壓。歷史上，印度曾通過提高進口稅來支撐本國貨幣，以抑制進口並改善國際收支狀況。」

分析師指出，印度這一公告發布後，許多金銀投資者開始在市場上賣出。獲利了結導致5月14日印度市場價格較官方國內價格出現約200美元/盎司的折價。

此前，印度銀行剛剛在同意支付3%的綜合商品及服務稅後恢復進口黃金和白銀。前一個月的進口暫停，加上5月13日上調關稅，可能導致印度2026年第二季度黃金和白銀進口量大幅下降。

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