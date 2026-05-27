徵2人內蒙牧羊來700多人 路透：暴露中國勞動市場嚴峻

中國官方城鎮失業率雖約5％，但就業不足率持續走高。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕一則在內蒙古偏遠地區牧羊的招聘廣告，在中國社群媒體引發熱烈討論，突顯中國嚴峻的勞動市場。

內蒙古錫林浩特農場主人左曉永（音譯）招聘2人放養3000頭羊，結果吸引超過700人應徵，當中包括來自上海、重慶等大城市的白領員工、中國各地的工廠工人，以及大學畢業生。

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《路透》報導，這則在4月23日發布的招聘廣告，在微博上短短數小時就吸引5900萬人瀏覽、引發了2.1萬個「討論帖」，揭露了中國就業市場越益嚴峻的局面。

左曉永說，「我沒預料到會這麼熱門」，10分之1的應徵者剛大學畢業，「看來普通人找工作真的困難」。

儘管中國官方公佈的城鎮失業率徘徊在5％左右，但就業不足率（underemployment）上升，過去10年，民營企業的薪資落後經濟成長，藍領與白領勞工都在抱怨1週6天，每天從早上9點到晚上9點的996超長工時。

分析師預期，未來幾個月中國的勞動市場將進一步惡化，因為伊朗戰爭導致工廠成本上升、人工智慧加速採用，以及今年夏季將湧現1270萬名大學畢業生，人數空前。

荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家宋琳（Lynn Song）說，招聘廣告引發的回應反映了中國競爭激烈且低薪的勞動市場狀況，「城鎮工作變得越來越不具吸引力，職缺也越來越少」。中國5％的經濟成長依賴出口，而製造商犧牲利潤，以在全球市場占有一席之地，加重中國勞工承受的壓力。

應徵牧羊工作的郭姓男子說，他之前在一家生產貨櫃的工廠工作，「你根本無法想像每天工作超過13個小時，鎖螺絲鎖到滿手水泡，連上廁所的時間都沒有」。21歲的他說，「工作量實在太大，我受不了了」。

左曉永屬意的牧羊人最好是一對夫妻，負責夏季時將3000頭羊趕到2000公頃草地放牧、冬季時每日餵羊兩次，每次耗時逾兩小時，冬季氣溫可能降至攝氏零下30度。這個工作月薪8000元人民幣（3.7萬台幣），遠高於民企城鎮平均工資6000元人民幣（2.8萬元台幣），同時包吃包住

左曉永說，住宿處雖有Wi-Fi，但雨雪天氣會斷網，草原上也沒有手機信號，因此開出高薪，他說，「工資是高，但能否長期堅持下來，熬過寒冬才是最重要的」。

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