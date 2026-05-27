黃仁勳喊話蔣萬安「需更多電」經長：盼盡快擇定地點

輝達執行長黃仁勳今向台北市長蔣萬安喊話需要更多的電力。（記者羅沛德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕輝達擇定北士科建立台灣總部，輝達執行長黃仁勳近期來台期間多次強調台灣發展AI（人工智慧）需要更多電力。對此，經濟部長龔明鑫今說明，輝達總部預計2029年正式啟動，因此目前要先把臨時變電所的問題解決，北市府與台電也要盡快擇定地點，擇定後就能趕快啟動，變電所建置期只要20個月，一定趕得上輝達總部啟用時程。

輝達執行長黃仁勳今日在輝達台灣總部預定地召開台灣員工大會，台北市長蔣萬安應邀出席，黃仁勳向現場的蔣萬安喊話，「市長先生，台灣需要更多的電！需要更多的能源」。

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然而，北市府並非能源主管機關，依照慣例，大型投資案必然在宣布正式投資前與能源主管機關經濟部溝通電力設備佈建，確保電力供應無虞。各界解讀，黃仁勳特別向蔣萬安喊話別有玄機，應是希望北市府能積極與在地居民溝通，讓攸關輝達北士科總部用電的文林變電所得以順利落地興建，另立委近期也砲轟北市府遲遲不決，讓文林變電所進度拖了整整1年。

談及文林變電所進度，台電發言人黃美蓮日前說明，北士科周邊既有變電所設備容量皆已接近飽和，因應AI產業進駐，台電已規劃新建文林變電所支撐中長期需求，正在請北市政府確認土地提供事宜，短期上先以臨時變電所支應，臨時變電所若順利取得施工許可，大概20個月就可以加入系統。

針對輝達北士科總部所需電力，經濟部長龔明鑫今出席「2026台灣產業併購與轉型論壇」前受訪說明，事實上經濟部每年滾動式檢討電力需求，到2032年、甚至到2034年都不會有電力不足的問題，之所以能如此有把握，正是因為國內有重大建設、投資案事先都會與經濟部、台電聯絡，讓政府得以預先準備電力設施，台積電如此、美光、輝達亦是如此，輝達已宣布在北士科興建總部，如果另有重大投資案，也會盡快讓經濟部、台電知悉，所以絕對不會有電力不足的狀況。

媒體詢問，攸關輝達北士科總部用電的文林變電所興建挑戰，北市府與台電對於變電所設置在地上或地下仍喬不攏，恐影響建設時程。龔明鑫表示，當然希望文林變電所不要重蹈松湖變電所的覆轍，台電1999年提出松湖變電所申請，但直到2023年才開始興建，歷經24年之久。

龔明鑫強調，希望盡快決定文林變電所的地點，輝達總部預計2029年正式啟動，因此目前要先蓋臨時變電所，先把臨時變電所的問題解決，北市府與台電也要針對臨時變電所的地點盡快選擇，選擇好就能趕快啟動，變電所建置期只要20個月，因此一定趕得上輝達總部啟用時程，至於長期性的正式變電所也希望能盡快決定，如果設在地上工期需5年，若設地下化則需要9年，會共同努力。

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