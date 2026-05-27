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台股飆漲證券商暴富！單月首度賺逾300億元 「此業務」賺最多

2026/05/27 17:25

台股大漲，證券商4月獲利創新高。（資料照）台股大漲，證券商4月獲利創新高。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台股頻創新高，證券商同步暴富!證交所今日公告4月份全體證券商稅後淨利366.77億元，首度出現單一月份大賺超過300億元的盛況，並較3月增加286.7億元，成長約358.06%。累計1至4月全體證券商稅後淨利849.42億元，較去年同期增加699.92億元、成長約468.17%。

證交所指出，4月份大盤總成交值約19.139兆元，較3月增加6.52%，使證券商經紀手續費收入較3月增加27.66億元、成長約12.89%；4月份自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較3月之自營業務增加250.36億元；4月份證券商承銷業務淨利則較3月增加24.76億元、成長約164.3%。

累計今年1至4月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期增加422.03億元、成長約115.54%；自營之出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期之自營業務增加407.31億元；承銷業務淨利則較去年同期增加86.55億元。

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