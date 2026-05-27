世紀民生*：不排除併購無人機相關廠商 全年不含無人機業務營收倍數成長

世紀民生*（5314）董事長張祐銘。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕世紀民生*（5314）董事長張祐銘表示，今年也將啟動多項併購案，以深化「低空經濟關鍵技術」與「AI大健康」產業鏈佈局，預估不含無人機產品線，全年營收可望倍數成長。張祐銘評估，國軍「軍用商規」5萬架無人機採購案，可望在年底前啟動。

在無人機方面，張祐銘說，目前已經出貨歐美市場，但持續計畫併購無人機相關廠商，包括通訊模組、飛控晶片等，並以未上櫃廠商為主，同時，也已策略性整合星雲電腦（8047），並納入連接器老廠詠昇電子（6418），戰略核心並非傳統的系統組裝，而是瞄準低空經濟中高附加價值的「邊緣運算（Edge AI）關鍵零組件」進行深耕。

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張祐銘表示，此項整合計劃，將詠昇電子的精密訊號傳輸組件，確保醫療級連接器與穿戴裝置組件的自主供應，強化供應鏈韌性與硬體技術能力，以及星雲電腦在電子零組件的垂直整合實力，支援無人機精密機構件與半導體，強化高階硬體開發能力與國防佈局。同時，集團目前已投入大量資源，專注於低空飛行載具所需的「高頻通訊模組」與「精準AI視覺模組」等核心系統開發，透過大幅提升載具端的邊緣運算效能，全面強化系統的資安防禦與自主避障能力，此舉讓世紀民生得以從晶片設計與上游零組件層面出發，以領先的技術優勢全速對接全球高毛利的商用、工業與特殊應用市場。

在「AI大健康」方面， 張祐銘說，集團透過策略併購、通路整合與數位導購資源串聯，已完成從「前端研發、AI製造」到「實體與數位通路」的一條龍垂直整合，建立具規模化複製能力的大健康營運平台。在前端研發與製造，世紀民生引進AI智慧製造技術，專注於外泌體與活性胜肽等再生醫學活性物質的開發與生產，在後端通路與行銷，透過結盟由信立化學（4303）持有、擁有全球跨國通路的高爾夫電商大廠邁達康網路（9960），引進其成熟的跨境電商營運經驗與海外通路大數據；同時結合老牌藥廠天良生技（4127），掌握全台深厚的藥局通路與品牌資產，成功打造「前店後廠」的堅實營運模式。

張祐銘說，透過深度資本合作與資源整合，在過去短短10個月內，接連與詠昇電子（6418）、星雲電腦（8047）、萬年清（6624）、天良生技（4127），以及透過信立化學（4303）持有之邁達康網路（9960）等5家指標性戰略夥伴展開深度的股權投資、業務結盟與供應鏈鏈結，「鳳凰計畫1.0」第一階段生態系版圖建構已正式完成。

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