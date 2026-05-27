從結婚一路補貼到6歲！勞動部友善育兒新制：4大假別升級一次看

配合總統賴清德提出「臺灣人口對策新戰略」，勞動部今日進一步說明實施細節。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕配合總統賴清德提出「臺灣人口對策新戰略」，勞動部今日進一步說明實施細節，為了提高勞工生育的動力，將透過修改「性別平等工作法」及｢就業保險」投保薪資上限，從婚假一路加碼至育兒假。勞工生下一個小孩後，原可請「２年留職停薪」，其中６個月可領８成薪的規定不變，父母若均請滿６個月，可分別多領３個月８成薪，讓父母合計可領育嬰留停津貼達１８個月，且將申請年限從原本的「０至３歲」延後至「０至６歲」，其中「以日請｣的期間由３０天延長至６０天，並且視為「假」，合併在６歲前父母可有１２０天。上路實施時間須配合立院修法，仍期望在明年１月１日實施。

勞動部長洪申翰指出，自他2024年上任以來，就積極推動友善育兒職場的制度改革，主要是他觀察到，「時間」是很多育兒勞工家庭的痛點，因此在參考國外制度、考量企業負擔及綜整各界意見後，推出整套的友善家庭照顧職場的做法，由政府提供資源補助及彈性化方案，設計更多誘因，讓勞工從結婚開始，就有更充裕的假期可規劃運用，至懷孕生產及育兒等過程，都透過制度，讓企業降低同意門檻，減少企業及勞工負擔。

請繼續往下閱讀...

目前勞基法規定，女性員工分娩前後可享有8星期（共56天）產假，期間薪資依工作年資計算，洪申翰表示，未來產假將延長至12周，增加的薪資雇主可向政府申請補助，不過，增加的４周產假是否都要請完，可由產婦自行決定，若要提前申請銷假雇主不得拒絕，讓有些復原較佳的婦女可提前回到職場；此外，「陪產檢及陪產假」也翻倍，從目前的７日再增加７日合計達１４日，增加的薪資企業可向政府申請全額補助．目的是希望爸爸多參與。

此外，依據《勞動基準法》及相關規定，勞工結婚可享有 8日有薪婚假，薪資照給，且雇主不得扣發全勤獎金。此次也將「婚假」比照公務人員增加至１４天，其中第９至１４天的工資，雇主可向政府申請補助。洪申翰指出，婚假、陪產檢及陪產假及產假增加，均無須修改勞基法，將透過修訂「性別平等工作法」來達到目的。

為了協助父母育兒，勞動部將透過修改「就業保險法」的方式，讓原本３歲前的育嬰留停，擴大至６歲前的｢育兒留停」。洪申翰指出，小孩滿７歲前，津貼由原先的｢６加１｣提高至「６加３」，雙親都請滿６個月８成薪的育嬰留停津貼，可再多領３個月，讓父母合併可請領１８個月，鼓勵爸爸多參與照顧。

今年推出的育嬰留停「以日請」政策，此次也將原本可有３０日以日請額度，增至６０天，也就是小孩在６歲前，雙親合計有１２０天的以日請育兒假。勞動部引用主計總處人力運用調查統計數據估算，延長至６歲前的「育兒假」，最多可增加３０萬勞工受益，且勞動部研議就業保險投保薪資上限脫鉤，將投保上限提高，使育兒留停津貼增加，藉此提高男性參與的誘因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法