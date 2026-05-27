台企銀海外獲利年增逾3成，首季EPS0.35元。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣企銀（2834）今（27）日舉行法人說明會，由副總經理曾國樑主持。受惠於利差改善、財管及海外業務成長帶動，今年第一季合併稅後盈餘達34.38億元，年增17.14%，每股稅後盈餘（EPS）0.35元，較去年同期成長9.38%，獲利表現穩健。

曾國樑指出，第一季獲利成長主要動能來自利息淨收益。隨著存款結構持續優化、資金成本下降，總存放利差由去年同期1.13%提升至1.26%，淨利差（NIM）也提升5個基點至0.88%，帶動利息淨收益年增13.68%。

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手續費收益方面，第一季財富管理手續費淨收益達13.16億元，年增3.79%。其中，除保險業務維持成長動能外，基金相關手續費淨收益更較去年同期大增48.33%，顯示台企銀持續推動財管業務多元化已逐步展現成效。

為強化高資產客群服務，台企銀目前正積極籌備高資產業務申請，同時規劃進駐亞灣金融專區，並持續強化專業服務能量，藉此擴大財富管理市場布局。

海外業務方面，第一季OBU及海外分行累積稅前盈餘年增30.81%。台企銀表示，主要受惠於持續拓展優質聯貸市場與外幣放款業務，掌握企業海外布局及供應鏈移轉商機，帶動海外收益穩健成長。

此外，台企銀也持續發揮中小企業專業銀行角色，積極推動綠色金融。截至2026年3月底，「六大核心戰略產業貸款」授信餘額達5,191.79億元，其中綠電及再生能源授信金額達1918.39億元，協助企業推動低碳轉型與綠能發展。

展望下半年，曾國樑表示，台企銀將依循「跨域並進，再創高峰」經營策略，在穩健風險控管原則下，持續深化各項業務發展、提升獲利能力，並結合永續金融與淨零轉型趨勢，提升整體經營績效。

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