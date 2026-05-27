防堵鼠疫新商機 口罩業者改良「久戴不適」痛點、增活性碳過濾層

竹市預防鼠類監測漢他病毒，啟動跨局處防疫機制。圖為清掃時配戴口罩示意圖，非新聞事件主角。（新竹市府提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台北市大安區今年2月出現2000年以來首例漢他病毒死亡病例，台北市鼠疫問題至今仍在延燒，時序也入夏，民眾也陸續清掃環境防治登革熱病媒蚊，疾管署也提醒民眾清掃時配戴口罩以防堵病媒是必備工作。為響應鼠疫、病媒蚊防治工作，口罩業者紛紛針對口罩久戴不適的痛點，改良口罩掛耳繫繩、升級面料材質更透氣，以及增加活性碳過濾層，或推出「黏貼式口罩」，病媒防治工作也意外帶起COVID-19疫情後的新一波防疫商機。

疾管署指出，漢他病毒是人畜共通的病毒性疾病，老鼠是漢他病毒的主要病媒，人類感染途徑主要是從呼吸道吸入帶有漢他病毒的鼠類排泄物、分泌物的飛沫，防疫須同時落實病媒防治與個人防護，民眾掃除時除配戴口罩，若發現鼠糞或尿液，勿直接清掃，應先以稀釋漂白水消毒、靜置後再清理，清潔工具接觸鼠類排泄物後也須消毒，以減少感染風險。

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針對耳掛式口罩因勒耳不適與悶熱導致難以久戴，就有口罩業者掌握需求推出「黏貼式立體口罩」，方便小孩及聽障人士配戴；另近期涉嫌兒童性虐待案的藝人黃子佼日前出庭時就因配戴「黏貼式口罩」引起關注，然而，黃子佼本人爭議與其黏貼式口罩卻是平面形狀，遭網友嘲諷宛如「黏鼠板黏到過街老鼠」。

除黏貼式立體口罩外，也有口罩業者改良耳掛式口罩繫線與透氣面料材質。曾在疫情期間擔任口罩國家隊的醫療耗材製造商CSD中衛指出，COVID-19疫情平息後口罩需求降溫，今年4月口罩市場整體需求回歸往年正常水位，不過觀察到值得一提的現象是主打「輕、透、薄」的3D立體口罩銷售佔比較3月上升約5%，顯示夏季時消費者會主動挑選更輕薄透氣的版型，市場對口罩的要求已不再只是防護，舒適度是影響長時間配戴的重要因素。

CSD中衛口罩行銷經理周令怡表示，清掃時全程配戴口罩是簡單但關鍵的第一道防線，但如果因夏季高溫、體感悶熱撐不住就拉下口罩透氣，就會中斷個人防護，因此中衛著眼於「戴得舒適，才能真正戴得久」，這次也針對清消需求推出「活性碳口罩」，在原有三層醫療級防護結構中加入活性碳層，形成4層複合防護，過濾清消現場漂白水與清潔劑的刺鼻氣味，另也針對繫帶與面料材質，則採用雪綿柔軟耳帶與柔軟纖維內層，讓長時間配戴更加舒適。

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