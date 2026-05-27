為何全球AI巨頭最近一直聚會？台北變AI外交主場 黃仁勳背後盤算曝光

市場人士指出，黃仁勳不只賣GPU，現在連亞洲AI聯盟都一起布局。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球AI供應鏈最核心的科技巨頭，近期正同步湧向台北，從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家，到SK集團會長崔泰源，還有Naver高層全都選在GTC Taipei 2026前夕密集會面。

市場觀察人士指出，近年黃仁勳一直在亞洲積極打造AI同盟網絡，從去年10月在首爾江南炸雞店與三星會長李在鎔、現代集團會長鄭義宣舉行「AI聯盟聚會」，到今年CES再度與鄭義宣碰面，如今又把台北變成AI供應鏈高層外交核心舞台。

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市場認為，這已不只是單純商務交流，而是一場圍繞AI晶片、HBM記憶體與下一代超級電腦平台的「AI外交聯盟」，全球科技權力版圖正加速在台北重新洗牌。

綜合台灣媒體報導，黃仁勳26日晚間在台北再度宴請台積電董事長魏哲家與多位核心高層，在台北餐廳舉行閉門會談，聚焦下一代AI晶片量產與供應鏈合作。黃仁勳席間特別向台積電表達感謝，並透露最新「Grace Blackwell」AI晶片量產進展順利，下一代AI超級電腦平台「Vera Rubin」也已正式進入生產階段。

黃仁勳直言，未來6個月將會非常忙碌。他強調，雙方正密切合作，確保所有必要產能與零組件供應到位。對於台積電是否能承接輝達龐大訂單時，魏哲家簡短回應，我們已經非常努力了。一句話也透露出台積電目前幾乎正全力支援輝達AI平台擴產。

但市場普遍認為，這場會面遠遠不只是例行餐敘。

目前輝達市值約5.2兆美元，台積電約2兆美元上下，兩家公司合計市值已超過7兆美元（約新台幣230兆元）。在台灣半導體圈眼中，這更像是一場針對下一代AI平台量產、先進封裝與製程擴產的高層戰略協商。

但黃仁勳的「台北外交行程」顯然還沒結束。隨著輝達年度開發者大會「GTC Taipei 2026」即將於6月1日在台北登場，南韓AI供應鏈重量級企業也開始集體湧向台灣。

據《首爾經濟日報》報導，SK集團會長崔泰源將親自出席GTC Taipei，並與黃仁勳舉行今年內第三次會面，同行高層還包括SK SUPEX協議會通訊委員長廉承鎭，以及SK Hynix執行長等核心主管。但最受矚目的，是崔泰源預計出席輝達主辦的「Korea Partner Night」晚宴，再度展現與黃仁勳的緊密關係。

市場認為，近期崔泰源頻繁與黃仁勳互動，背後核心原因，其實是HBM4戰爭即將開打。

根據TrendForce統計，去年SK海力士HBM市占率高達59%，大幅領先三星電子的20%。但目前三星正全力押注HBM4，希望透過率先量產與先進製程技術，在下一代HBM競賽中翻盤。TrendForce預估，今年三星HBM市占率將回升至28%；這意味著，SK海力士的領先優勢可能開始被追近。

除了HBM4之外，雙方也正在爭奪Vera Rubin平台中的「Inference Context Memory Storage」NAND快閃記憶體供應資格，讓南韓兩大記憶體巨頭之間的戰火進一步升溫。SK海力士也公開表示，崔泰源此次出席GTC，是為了透過與全球AI生態系關鍵企業直接互動，進一步強化SK海力士在HBM4等下一代AI記憶體領域的主導地位。

值得注意的是，這波「台北AI外交」還不只停留在半導體，Naver Cloud執行長金裕元也將赴台出席輝達雲端合作夥伴閉門峰會，希望深化GPU供應與Physical AI合作。

事實上，近年Naver與輝達互動也明顯升溫。輝達Omniverse與機器人產品行銷高層、同時也是黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）日前才剛赴南韓拜會Naver高層，被市場視為雙方合作正在快速擴大。

市場人士指出，近年黃仁勳一直在亞洲積極打造AI同盟網絡。從去年10月在首爾江南炸雞店與三星會長李在鎔、現代集團會長鄭義宣舉行「AI聯盟聚會」，到今年CES再度與鄭義宣碰面。如今，黃仁勳又把台北變成AI供應鏈高層外交核心舞台。

這一連串會面背後，也反映AI時代一個越來越清晰的現實：未來AI供應鏈的競爭不只是單一企業之間的競賽，而是「聯盟對聯盟」的戰爭。

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