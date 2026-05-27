今年3月剛簽MOU 亞利桑那大學訪陳其邁談半導體

陳其邁歡迎亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞博士（Tomás Diaz de la Rubia）與該校訪團。（行國處提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕今年3月、高雄市長陳其邁率隊赴美國亞歷桑納簽屬「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」，亞利桑那大學本週回訪高雄與陳其邁談半導體，並前往中山大學與日月光集團拜會，探詢高科技產學合作機會。

高市行國處說明，市長陳其邁3月赴美，與亞利桑那州商務廳、皮馬郡政府、土桑市政府、亞利桑那大學及國立中山大學，共同簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」。

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亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞博士（Tomás Diaz de la Rubia），26日率領學術界、皮馬郡及土桑市代表回訪高雄，與市長陳其邁及市府團隊就半導體產業、人才培育及跨國研發合作等議題深入交流，接續拜訪國立中山大學及日月光。

陳其邁指出，高雄擁有台積電先進製程、日月光先進封裝，及AMD於矽光子領域的研發能量，中山大學也長期投入矽光子研究，未來國立陽明交通大學及國立清華大學也將於高雄共同投入高階人才培育。

陳其邁歡迎亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞博士（Tomás Diaz de la Rubia）來訪高雄。（行國處提供）

迪亞斯・德拉魯比亞副校長對高雄基礎建設、產業轉型成果及5G AIoT應用表達高度肯定，並表示此行深刻感受到高雄致力成為全球半導體領導城市的決心，特別是台積電與日月光在全球半導體與封裝產業的影響力，及高市府積極推動AI與智慧城市治理成果，都令人印象深刻。

迪亞斯・德拉魯比亞表示，雙方透過六方MOU建立跨國夥伴關係，是未來深化合作的重要基礎，並提到矽光子技術在後摩爾時代對AI產業發展至關重要，可大幅提升資訊傳輸效率。

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