湧德客戶猛追訂單看到年底 液冷機櫃助攻新成長動能

湧德總經理陳旻徹（左起）、董事長陳伯榕、發言人李永銘看好公司今年營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕連接元件廠湧德（3689）今日開完股東常會，董事長陳伯榕表示，受惠於人工智慧（AI）伺服器、高速光通訊需求帶動，在手訂單能見度已到今年底，客戶持續催促交貨。因應產能不足，公司同步規劃台灣、越南與杭州三地擴產，除了光通訊產品占比持續提升，因應客戶需求開發的浸沒式液冷（Immersion Cooling）機櫃也已完成，將成為推動下一波業績成長的重要產品。

以湧德產品在各個應用領域的營收占比來看，個人電腦（PC）20%、消費性電子9%、網路通訊53%、其他18%。陳伯榕指出，公司產能現況已經滿載，許多產品屬於客製化的高速類別，製程複雜，生產上難以完全自動化，尤其美國客戶多為特殊規格產品，生產時間經常需要8週以上，因此現在每天都被客戶「追著跑」。

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針對光通訊產品布局，湧德過去以400G產品為主，目前800G與1.6T產品均已出貨，其中又以800G以下產品出貨量較大。尤其光模組產品單價明顯提升，「光通訊產品價格不能跟傳統連接器相比，不能拿汽車的價錢跟腳踏車比較」，隨著高速產品出貨放量，可望進一步挹注營收與獲利表現。

關於產能布局方面，湧德先前併購的杭州廠效益將進一步顯現，原本就維持獲利；越南廠下半年則將啟動較大規模資本支出，部分電鍍、沖壓、射出等基本製程將由四川移轉至越南，另一部分則採當地採購，產品組合與客戶需求都沒有問題。至於桃園廠也持續增加產能，主要生產光通訊主動式產品，目前手上客戶需求相當積極。

陳伯榕認為，在全球地緣政治與美國關稅政策影響下，公司近年也持續推動產能分散與智慧自動化布局，除了降低人工與庫存成本，也希望縮短交期、提升供應鏈彈性，並同步拓展高階網通產品與東南亞市場。針對新產品規劃，公司與美國大廠合作開發的浸沒式液冷機櫃，預計將於台北國際電腦展（Computex）2026展出，湧德在此方面負責供應整個模組，產品單價達五位數美元，可望成為未來推動業績成長的主力產品之一。

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