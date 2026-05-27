TPK結盟住友商事 砸2.68億元切入英國大型儲能市場  

TPK結盟住友商事砸636萬英鎊切入英國大型儲能市場。（陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控大廠TPK-KY宸鴻光電（3673）今日宣布與全球大型綜合商社暨能源業領導先驅住友商事株式會社（住友商事或SUMITOMO）建立策略聯盟，共同致力於投資開發全球規模之大型電網級儲能（BESS）項目。

TPK初期出資636萬英鎊約新台幣2.68億元與SUMITOMO成立合資企業Summit Transition Partners Limited （STP），投資英國上市BESS基金Gresham House Energy Storage Fund plc （GRID）於英國開發之397MW BESS項目；該合資公司並將取得優先投資GRID旗下另外297MW BESS新項目之權利。

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因應AI浪潮帶動能源及儲能設施強勁需求，TPK結盟SUMITOMO及英國最大儲能基金GRID合作，為跨入歐洲潛力龐大BESS市場的關鍵戰略佈局。

TPK董事長江朝瑞表示，TPK除了深耕半導體先進封裝玻璃鑽孔TGV技術外，本次結盟參與佈局英國BESS市場，將成為TPK未來拓展儲能市場的重要跳板及長期發展基石。

江朝瑞說，歐洲能源轉型由多重因素共同驅動，包括再生能源併網需求持續擴大、AI數據中心快速建設帶動用電成長，以及老舊電網基礎設施亟待升級。透過這次策略合作，TPK得以佔據有利之策略地位，未來將更有機會參與歐洲能源轉型所帶來之結構性成長。

SUMITOMO深耕各類能源及能源轉型價值鏈多年，在全球具有舉足輕重之領導地位；GRID係英國BESS產業龍頭，以開發及管理大型高品質案場著稱；TPK則憑藉多年積累之先進供應鏈管理能力獨樹一幟。三強聯手發揮各自優勢，盼能共同深耕英國市場。

英國電力系統正經歷數十年來最大幅度的轉型。目前風能與太陽能等再生能源發電占比，已由 2005 年不到 1%，提升至接近全國供電量的 50%。隨著燃煤發電逐步退場，大型儲能系統成為維持電網穩定的重要關鍵。

TPK 看好英國 BESS 市場具備多項成長動能，包括 2025 年市場規模年增達 45%、整體儲能容量提升至約 12.9GWh；同時 AI 數據中心預估至 2035 年將新增約 8 至 10GW 電力需求，較目前成長4至5倍。

此外，英國政府已在《2030 淨零電力行動計畫》中，訂下 2030 年儲能容量擴增至 27GW 以上目標，加上容量市場、輔助服務與電力交易等多元收益模式逐步成熟，以及電網併網政策改革利多，均有助大型儲能案場開發價值提升。

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