彭博：台灣疑查獲首例輝達AI晶片經日本走私中國案

基隆地檢署上週拘捕3名嫌犯，指控其涉嫌以虛報貨名等方式將搭載輝達HB300先進晶片的美超微伺服器出口中國。（示意圖，路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕基隆地檢署上週拘捕3名嫌犯，指控其涉嫌以虛報貨名等方式將搭載輝達HB300先進晶片的美超微伺服器出口中國。彭博27日報導，知情人士透露，台灣檢方懷疑這3人先將伺服器輸出日本，至少成功走私一批輝達人工智慧（AI）晶片至中國。

報導說，台灣檢方也查扣約50台伺服器，並指控這3名嫌犯已準備了偽造的出口文件。知情者說，至少有1批貨已通過台灣海關。

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消息來源透露，這些較早的一批貨先出口至日本，最後抵達香港，而香港是相關硬體最終運往中國的轉運站。知情者拒絕透露台灣當局認為成功走私的硬體數量。他們表示，據悉嫌犯還計畫以日本作為中繼站，走私台灣官員上週查獲的那批伺服器。

報導說，這起調查或許是台灣檢方查獲經由日本的第一例AI晶片走私中國案。日本是美國的親密盟邦，也是美國亞太地區防務戰略的基石。一直以來，輝達AI晶片主要透過東南亞國家走私進入中國。

日本財務省海關總署和經濟產業省官員均未回應相關評論要求，也未回應東京是否已就該案與台灣方面進行交流的問題。

日本是中國企業取得美國AI晶片的眾多亞洲國家之一，這些中國企業主要是透過租賃外企擁有、並裝置於海外資料中心的硬體，取得所需的AI晶片。

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