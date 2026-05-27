築間引進南韓「百年土種蔘雞湯」 擴大海外代理佈局

築間餐飲集團（7723）深化海外代理與多品牌布局，今天宣佈引進曾連續3年獲《米其林指南》推薦的韓國蔘雞湯品牌「百年土種蔘雞湯」，首店落腳台中，2號店月底將插旗台北西門町，台灣也成為「百年土種蔘雞湯」海外首站。（築間提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕築間餐飲集團（7723）深化海外代理與多品牌布局，今天宣佈引進曾連續3年獲《米其林指南》推薦的韓國蔘雞湯品牌「百年土種蔘雞湯」，首店落腳台中，2號店月底將插旗台北西門町，台灣也成為「百年土種蔘雞湯」海外首站。

築間表示，「百年土種蔘雞湯」下半年將持續展店，預計於台中中科商圈及台南成大商圈開出台灣3號與4號店，持續擴大品牌在台布局，並藉由韓式養生料理熱潮與差異化品牌定位，為集團第2季與下半年營運挹注新成長動能。

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根據市場觀察，近年台灣韓式料理市場持續擴張，市場規模估達百億元以上，在異國料理中僅次於日式料理，近年成長率維持約10%左右，韓式餐廳數量亦於近3年明顯增加，反映韓流文化、韓式餐飲與養生飲食需求持續升溫。

築間指出，「百年土種蔘雞湯」以韓式傳統蔘雞湯為核心，主打經典湯品、健康養生與韓國在地飲食文化，集團看準台灣「湯文化」與韓式養生料理之間的高度契合，期望透過具話題性與差異化定位的新品牌，拓展火鍋、燒肉及既有韓式餐飲之外的新成長曲線。

築間積極推動「海外代理」、「名廚共創」與「多品牌矩陣」3大策略，截至5月底，已陸續開出「喜辰港式點心茶餐廳」、「麟德殿牛肉麵」、「麟德殿牛肉麵．四時茶館」、「稻鎮經典台灣菜」、「達磨燒鳥」、「JoongHaejang中央韓鍋酒舍」及「百年土種蔘雞湯」等7個品牌、10家分店，持續擴大集團多品牌版圖。

下半年預計再開出10家分店，並將推出與名廚共創的全新品牌粵菜品牌「映粵」，首店選址台中水湳商圈，拓展中高端餐飲市場布局，透過導入具特色與市場話題性的餐飲品牌，降低對單一品牌與單一品類的依賴，持續為集團營運成長挹注新動能。

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