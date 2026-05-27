是方中科AIDC預計10月動工 逾50％客戶簽定意向書

是方今日舉行股東會。（是方提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕是方電訊（6561）今日舉行股東會，是方董事長邵泓嘉表示，是方第二棟AIDC-LY2聯雲智能資料中心進駐率預計到明年底達95%，而第三棟的中科AIDC預計10月動工，目前也已有超過50%的客戶簽定意向書，是方在以新世代電信中立的雲端及AI智能資料中心為基石下，吸引AI及雲端服務業者進駐，透過三環網路佈建，搶進企業在AI時代對於企業各項數據、雲端服務等資通訊解決方案的需求，成為推升未來成長主軸。

總經理劉耀元說，是方持續拓展TPIX業務，完成歐洲及美西TPIX海外收容點，持續擴大爭取TPIX會員，在成為全球前50大網 際網路交換中心之後，持續向亞洲前三大網際網路交換中心之目標邁進。

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是方2025年每股稅後盈餘15.75元，今日會中通過盈餘分配案，上半年每股配發6.6元現金股利，已在1月30日發放，下半年每股配發7.6元現金股利，預計7月30日發放，每股共發出14.2元現金股利。

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