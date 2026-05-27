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電夠但無對應變電所 沈伯洋：像手機缺豆腐頭、充電線充不了電

2026/05/27 15:56

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（記者王藝菘攝）民進黨台北市長參選人沈伯洋。（記者王藝菘攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕北士科用電問題，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今（27）天下午再次說明，「我們有足夠的電，只是沒有對應的變電所。就像手機無法充電時，缺的通常是豆腐頭和充電線，不是電」，真正卡住的是行政流程和決心，而不是技術難不難。

沈伯洋表示，台北市昨天熱浪通報，但是備轉容量率是21%，意即還有21%的「餘裕」，所以發電是充足的，但問題是，發電充足不代表電就會送到各位家裡，或是送到輝達，「電要送出來，需要變電所！」就像水庫的水要送出來，需要水管。

沈伯洋指出，如果北市府真的有對於北士科的規劃和願景，那麼針對土地使用與變電所設計，應該會很急才對，可能早早這幾年就在規劃；然已過了1年，台電非常急，蔣萬安卻一直拖到現在。

他也再次強調，「我們有足夠的電，只是沒有對應的變電所。」就像手機沒辦法充電時，缺的通常是豆腐頭和充電線，不是電。

沈伯洋認為，變電所技術上早有成熟做法，真正卡住的是行政流程和決心，而不是技術難不難，「明天我會到現場直接向大家說明」。他前幾天都已提到北士科未來聚落要如何規劃才能把人留下來，結果現在台北市還卡在變電所。

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