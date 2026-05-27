陸委會諮委會：中製產品低價傾銷 衝擊國安

陸委會日前舉行第78次諮詢委員會議，主題為「中國經濟政治風險對兩岸經貿及台商之影響與因應」。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會日前舉行第78次諮詢委員會議，主題為「中國經濟政治風險對兩岸經貿及台商之影響與因應」，陸委會今天發布新聞稿指出，部分委員建議，我方須留意中製產品低價傾銷對我民生產業，甚或國家安全衝擊影響；另應留意中共持續性的灰色地帶施壓手段，持續強化對台灣能源、航運、金融與供應鏈的安全及韌性。

學者引言指出，中國今年4月社會消費品零售總額僅成長0.2%，為近三年半新低；4月消費者物價指數僅年增1.2%；1至4月固定資產投資年減1.6%，今年首度轉為負成長，國際機構預測其未來經濟成長率恐降至4.5%以下之低速成長。

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部分委員關注，中國消費占GDP比重約4成，低於國際水準之5成以上，加上近年房地產低迷及爛尾樓問題，相關產業投資動能持續下跌，國企在基建與戰略產業投資中角色日益擴張，民企與外商在市場環境不確定、政治集權干預下，投資持續低迷，「國進民退」趨勢明顯，投資結構出現分化。

部分委員指出，中國大陸「十五五規劃」聚焦發展新質生產力，提升科技自主能力，積極發展半導體、人工智慧、新型儲能設備等新興科技產業，欲藉高科技製造業帶動經濟成長，然創造之附加價值乘數遠不及傳統房地產業對就業與內需的拉動效果，加上先進晶片受制於外部封鎖與圍堵，短中期仍難以填補房產低迷致內需缺口；惟仍須注意其在AI模型應用、國產替代之競爭力。

部分委員分析，川普政府面臨今年期中選舉壓力，促成本次川習會，藉由美中高層領導人互動重建對話框架、降低衝突風險，雙方在「鬥而不破」的態勢下爭取談判籌碼與戰略調整空間，進入「建設性戰略穩定」，半導體、AI、稀土、供應鏈與印太安全仍是核心戰場。對於陸方的政治動作，我方須持續強化與美日關係，透過媒體宣傳、民間團體交流穩固盟國信任。

部分委員建議，國際貨幣基金（IMF）曾指出，中國重視生產大於需求的產業補貼政策正引發國際外溢效應與壓力，其產能過剩、低價產品湧入國際市場，已造成壟斷當地市場、衝擊業者生存之影響，加劇全球貿易緊張，對此發起反傾銷、反補貼等保護反制措施。我方須留意陸製產品低價傾銷對我民生產業，甚或國家安全之衝擊影響；另應留意中共持續性的灰色地帶施壓手段，持續強化對台灣能源、航運、金融與供應鏈的安全及韌性。

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